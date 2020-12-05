На Украине разгорелся скандал из-за елочных игрушек «Армия России»

Клавдиевская фабрика елочных украшений в Киевской области Украины производила новогодние игрушки с надписью «Армия России», после общественного резонанса тираж игрушек был уничтожен, сообщил и.о. главы правления фабрики Павел Гукасов.

«Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков», – написал Гукасов в Facebook.

По его словам, экономический кризис и введение карантинных мероприятий привели к сокращению экскурсионного потока, что поставило вопрос о дальнейшем существовании фабрики. «Поэтому развитие новых проектов занял основной ресурс моего времени и все заказы от российской стороны шли напрямую без моего внимания», – отметил он.

Гукасов добавил, что не давал инструкций сотрудникам не брать подобные заказы. «И только конфликтная ситуация позволила мне принять непосредственное участие в отклонении от производства данного заказа. На данный момент тираж ликвидирован. Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль», – подчеркнул он.

Представитель фабрики также принес извинения и выразил надежду на восстановление теплого отношения к имени и коллективу производителя.

Ранее украинскую певицу, участницу национального отбора на «Евровидение – 2019» Киру Мазур затравили в соцсети за сообщение на русском языке. Нападки подписчиков возмутили исполнительницу, и в ответ она заявила, что Украина «трещит по швам».

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски – 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.