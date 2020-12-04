«Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку о Чебурашке

Киностудия «Союзмультфильм» к Новому году представит короткометражку «Чебурашка. Секрет праздника», героев которой озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Союзмультфильм» решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная – эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей», – рассказала Слащева.

Короткометражный мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника» будет выполнен в технике 3D длительностью шесть минут. Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника. Дата и каналы, где пройдет показ, будут объявлены позже, передает РИА «Новости».

По словам Варум, впервые озвучившей анимационного персонажа, процесс создания образа был для нее совершенно новым и очень ответственным опытом. «Необычным было то, что мы озвучивали героев вслепую, не так, как озвучивают иностранные фильмы и аниме. Перед нами был только текст, и мы сами задавали темп и находили интонации для наших героев. А уже после, под наши голоса, художники создавали картинку», – рассказала Анжелика Варум.

Ярмольник, в свою очередь, добавил, что предложение сыграть роль Крокодила Гены принял сразу и образ дался ему легко. «Я верю и надеюсь, что наступило возрождение легендарного «Союзмультфильма». Хочется побыть «художником возрождения». Поэтому согласился сразу и с удовольствием озвучил любимого героя, ведь насколько это приятнее – озвучивать крокодила-человека, чем человека-крокодила. Вживаться в роль было, честно, нетрудно, потому что в каждом мужике есть что-то «крокодилье», и я – не исключение. А уж как получилось – судить зрителю», – поделился артист.