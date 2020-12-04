«Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку о Чебурашке

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4 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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Россиянам не хватит горнолыжных курортов

Сочинцы стали продавать места в очереди на подъемники Дмитрий Феоктистов/ТАСС
При отсутствии заграничной альтернативы российские курорты будут заполнены туристами даже зимой. Ожидая километровые очереди на подъемниках в «Красной поляне», предприимчивые сочинцы уже стали продавать места в очереди за 40 тыс. рублей. А совсем не горнолыжный Крым готовится принять на праздниках вдвое больше туристов, чем в прошлом году. Однако туристов подстерегает одна опасность.  Подробности...
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Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

В штаб ОНФ приходят вчерашние оппозиционеры, чтобы быть полезными Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия отчасти изменила взгляды даже оппозиционеров-«несистемщиков», и теперь они приходят на благотворительные акции под эгидой ОНФ, чтобы помогать другим людям, а не выплескивать энергию на улице. Расцвет волонтерства говорит о взрослении общества, и многие волонтеры начнут играть активную роль в политике, считают эксперты. Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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Украина втягивает Европу в новую войну

В Закарпатье сотрудники СБУ обнаружили материалы, призывающие к восстановлению «Большой Венгрии» Zuma/ТАСС
Губернатор Закарпатья пригрозил руководству венгерской общины Украины обвинением в госизмене. Напряжение в регионе достигло такого накала, что венгерские депутаты в Европарламенте заявили о начале «гражданской войны», а Будапешт потребовал от ОБСЕ отправить в Закарпатье миссию наблюдателей. Можно ли говорить о появлении новой горячей точки на территории Украины? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Лучшее в России случается, когда народ верит власти

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Бывают исторические моменты, когда власть и народ внезапно совпадают усилием в одном направлении. Вдруг оказываются за одно и то же. И возникает мгновенная синергия, устрашающей силы резонанс, противостоять которому на этой земле никто не может. Подробности...
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У индустрии «днища» множатся подражатели

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...
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В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...
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Чубайс как «смутное время» России

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Запад «продал и предал» Грузию

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Украинцы прозрели

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    «Союзмультфильм» представит новогоднюю короткометражку о Чебурашке

       4 декабря 2020, 11:59
    Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Киностудия «Союзмультфильм» к Новому году представит короткометражку «Чебурашка. Секрет праздника», героев которой озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

    «Союзмультфильм» решил сделать подарок поклонникам легендарных героев: в прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная – эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей», – рассказала Слащева.

    Короткометражный мультфильм «Чебурашка. Секрет праздника» будет выполнен в технике 3D длительностью шесть минут. Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника. Дата и каналы, где пройдет показ, будут объявлены позже, передает РИА «Новости».

    По словам Варум, впервые озвучившей анимационного персонажа, процесс создания образа был для нее совершенно новым и очень ответственным опытом. «Необычным было то, что мы озвучивали героев вслепую, не так, как озвучивают иностранные фильмы и аниме. Перед нами был только текст, и мы сами задавали темп и находили интонации для наших героев. А уже после, под наши голоса, художники создавали картинку», – рассказала Анжелика Варум.

    Ярмольник, в свою очередь, добавил, что предложение сыграть роль Крокодила Гены принял сразу и образ дался ему легко. «Я верю и надеюсь, что наступило возрождение легендарного «Союзмультфильма». Хочется побыть «художником возрождения». Поэтому согласился сразу и с удовольствием озвучил любимого героя, ведь насколько это приятнее – озвучивать крокодила-человека, чем человека-крокодила. Вживаться в роль было, честно, нетрудно, потому что в каждом мужике есть что-то «крокодилье», и я – не исключение. А уж как получилось – судить зрителю», – поделился артист.


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