Московская биржа открылась снижением Московская биржа открылась ростом 4 декабря 2020, 10:19 Текст: Алина Назарова

Рублевый индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,7% – до уровня 3184 пунктов, долларовый индекс РТС поднялся на 0,7% – до 1349 пунктов. Следует из данных Московской биржи.

