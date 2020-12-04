Украине предрекли превращение в страну «третьего мира»

Развал государственного авиастроительного предприятия «Антонов» станет началом превращения Украины в страну «третьего мира», заявил бывший глава компании Александр Лось.

По его мнению, авиастроительная компания может стать «местом мародерства», это произойдет в случае перепрофилирования аэродрома в Гостеле, принадлежащего «Антонову», в филиал киевского аэропорта Жуляны, передает РИА «Новости».

Он отметил, что это лишит «Антонов» его основной деятельности, а Украину окончательно отбросит в число стран «третьего мира».

Также экс-глава компании добавил, что на «мародерстве» предприятия можно заработать порядка трех миллиардов долларов. Лось подчеркнул, что «Антонов» для Украины – это не просто предприятие, а символ и ценность.

Ранее вице-премьер Украины Олег Уруский заявил, что проблемы с импортозамещением у госпредприятия «Антонов» препятствуют созданию национальной украинской авиакомпании, но они решаемы.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении создать украинскую национальную авиакомпанию, самолеты для которой построят на «Антонове».

Украинское госпредприятие «Антонов» объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. При этом за 2016-2020 годы Украина не произвела и не поставила заказчикам ни одного нового серийного самолета.