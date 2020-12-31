Кадыров поручил проверить родственников убитых в Грозном боевиков

Правоохранительные органы проверят на пособничество терроризму заявления родственников убитых при нападении на полицейских в Грозном на уроженцев Ингушетии, соответствующее распоряжение отдал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько человек попросили Кадырова представить доказательства того, что двое ликвидированных в Грозном уроженцев Ингушетии причастны к терроризму, а также выдать их тела. Авторы обращения назвались родственниками убитых мужчин. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов пригласил их на встречу в Грозный и пообещал показать им улики, передает РИА «Новости».

«В центре Грозного подло убили одного из наших товарищей, еще один ранен. Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления (…) Они даже не выразили соболезнования родственникам убитого парня, это тяжелая утрата для всех нас (...) После всего этого делают какие-то заявления. Те, кто ведут подобные разговоры, должны понимать, что это поддержка терроризма, что придется отвечать по закону (…) Я обращаюсь к руководству МВД, Росгвардии и прокуратуры по Чечне, проведите необходимую работу в этом направлении в соответствии с законом», – сказал Кадыров в ходе совещания в Грозном.

Он добавил, что сейчас распространяются слухи о том, что двоих напавших на силовиков якобы убили после ссоры из-за отсутствия маски.

«Это ложь. Нужно пригласить этих людей [родственников убитых] представить им все необходимые доказательства и дальше работать с ними в соответствии с законом», – сказал глава Чечни. Кадыров призвал обратиться в федеральные структуры для принятия мер в отношении тех, кто поддерживает терроризм и разжигает межнациональную рознь.

В понедельник Кадыров сообщил, что двое вооруженных ножами террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнем бойцов нападавшие уничтожены. Глава Чечни отметил, что мужественные действия полицейских после нападения на них боевиков в центре Грозного предотвратили большие жертвы.