Командиром авианосца ВМС США впервые стала женщина
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31 декабря 2020, 09:35
Фото: Military Armed Forces/Facebook
Текст: Евгения Шестак
Капитана Эми Бауэрншмидт объявили первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром американского авианосца с ядерным оружием.
В 2016 году Бауэрншмидт стала первой женщиной, назначенной администратором на атомном авианосце ВМС США Abraham Lincoln (CVN-72). Теперь она возглавит один из 11 авианосцев ВМФ, сообщает Military Armed Forces. Бауэрншмидт должна начать командовать кораблем этим летом.
«Для меня невероятно большая честь быть избранным. Я воспринимаю эту ответственность крайне серьезно», – сказала Бауэрншмидт, комментируя назначение.
Бауэрншмидт является выпускницей Академии ВМС США 1994 года. В том же году она начала службу на боевых кораблях и военно-морских самолетах. Она входила в первый выпускной класс, в котором женщинам разрешили служить на борту боевых кораблей.
В 1996 году она была назначена военно-морским авиатором и служила в нескольких вертолетных эскадрильях на протяжении карьеры.
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