Командиром авианосца ВМС США впервые стала женщина

Капитана Эми Бауэрншмидт объявили первой в истории Военно-морских сил США женщиной-командиром американского авианосца с ядерным оружием.

В 2016 году Бауэрншмидт стала первой женщиной, назначенной администратором на атомном авианосце ВМС США Abraham Lincoln (CVN-72). Теперь она возглавит один из 11 авианосцев ВМФ, сообщает Military Armed Forces. Бауэрншмидт должна начать командовать кораблем этим летом.

«Для меня невероятно большая честь быть избранным. Я воспринимаю эту ответственность крайне серьезно», – сказала Бауэрншмидт, комментируя назначение.

Бауэрншмидт является выпускницей Академии ВМС США 1994 года. В том же году она начала службу на боевых кораблях и военно-морских самолетах. Она входила в первый выпускной класс, в котором женщинам разрешили служить на борту боевых кораблей.

В 1996 году она была назначена военно-морским авиатором и служила в нескольких вертолетных эскадрильях на протяжении карьеры.

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