Дегтярев посетил медучреждения Хабаровска, где лечат коронавирусных пациентов

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил несколько медицинских учреждений Хабаровска, в том числе КГБУЗ «Краевой диагностический центр» и родильный дом №2, где развернут коечный фонд для лечения больных коронавирусом.

Глава региона подчеркнул, что в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации врачи и медработники находятся в авангарде, принимая на себя всю тяжесть борьбы с инфекцией, передает «Комсомольская правда».

«Сложившаяся ситуация показала и обществу, и государству, что отношение к врачам надо менять. Весь медперсонал работает в крайне напряженной ситуации, и мы должны им обеспечить нормальные условия. Касается это и стимулирующих выплат, и создания достойных условий труда. Медицинские работники – настоящие герои», – сказал Дегтярев.

Благодаря грамотно выстроенной работе в родильном доме №2 с персоналом получилось преодолеть кризис. Как подчеркнул главврач учреждения Дмитрий Ежов, сейчас проблем в коллективе нет. «Люди работают, приняли на себя эту тяжелую ношу борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Очень надеемся на скорейшее окончание пандемии и на возврат в ряды родовспомогательных учреждений. Уволились у нас только две медсестры, но они готовы вернуться, когда возобновится прежний формат работы», – сказал он.

По словам Ежова, стационар обеспечен всем необходимым. Завершается монтаж дополнительного оборудования для проведения кислородной терапии.

В «Краевом диагностическом центре» Михаил Дегтярев познакомился с механизмом обеспечения лекарственными препаратами амбулаторных больных коронавирусом. После прохождения СКТ-диагностики здесь применяют экспресс-тесты, приобретенные за счет средств регионального резервного фонда. В случае если пациент не нуждается в госпитализации, ему выдается комплект лекарственных препаратов для амбулаторного лечения. На эти цели Хабаровский край получил из федерального бюджета 49,5 млн рублей.

Вместе с тем были выявлены некоторые сложности. Так, по словам главного врача КГБУЗ «Краевой диагностический центр» Андрея Субботина, поликлинике не хватает автомобилей для выездов врачей на дом. По нормативу их должно быть 11, а в наличии только три. На время повышенной нагрузки, связанной с увеличением врачебных выездов на дом к пациентам, выручают автомобили, переданные из правительства края и мэрии Хабаровска.

Мотивирующим стимулом для работы медперсонала являются дополнительные выплаты. Как подчеркнул врио губернатора, особенно важно, чтобы средства перечислялись своевременно. Необходимо, чтобы накладки, вроде технической ошибки, из-за которой в октябре возникли проблемы с перечислением стимулирующих выплат, больше не повторялись.

«В ближайшие дни специалисты, контактирующие с «ковидными» больными, получат деньги. Также мы приложим все силы, чтобы медработники получили выплаты за ноябрь и декабрь накануне Нового года, а не ждали потом до января. И отдельно благодарим волонтеров, которые помогают в поликлиниках и стационарах. Это отважные и отзывчивые молодые ребята, которыми мы все гордимся», – указал Дегтярев.

Он отметил, что все проблемы, с которыми сталкиваются и медработники, и их пациенты, «находятся под микроскопом», так что на нового руководителя краевого минздрава Юрия Бойченко ложится колоссальная ответственность. Поставлена серьезная задача не только преодолеть вызовы, связанные с пандемией COVID-19, но и перенастроить всю систему оказания медицинской помощи.

Всего за минувшие сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7750, Санкт-Петербурге – 3692, Московской области – 1193. Всего в стране выявлено 2 375 546 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.