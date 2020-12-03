Дегтярев посетил медучреждения Хабаровска, где лечат коронавирусных пациентов

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3 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 17:40  |  vz.ru
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На Украине вражда с Россией стала бизнесом избранных

Украинские АЭС закупают втридорога запрещенное российское оборудование Александр Кондратюк/РИА Новости
Раскрыта очередная вопиющая схема того, как вопреки запретам Украина закупает втридорога российское оборудование для своих атомных станций через немецкого посредника. Подобная деловая практика стала уже распространенной для Москвы и Киева: появился целый пласт украинских бизнесменов, доходам которых напрямую угрожает возобновление дружбы Украины с Россией.  Подробности...
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Новый глава Роснано исправит ошибки Чубайса

Куликов является представителем нового поколения молодых управленцев Сергей Савостьянов/ТАСС
Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку спустя 12 лет работы. На его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. По мнению экспертов, Куликов обладает необходимым опытом и знаниями для работы в новой должности. В чем заключаются сильные стороны без пяти минут нового главы Роснано и как сложится дальнейшая карьера Чубайса? Подробности...
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Как Запад отказывался воевать против Гитлера

1942 год. Молотов (второй слева) и глава МИД Британии Иден подписывают советско-британский договор о войне против гитлеровской Германии. Крайний справа – Черчилль Историко-документальный
департамент МИД России
Почему открытие второго фронта, который был крайне необходим для борьбы с фашизмом, произошло только в 1944 году? Что мешало войскам США и Великобритании высадиться в Европе и какими способами СССР пытался приблизить этот момент? Обо всем этом рассказывают рассекреченные дипломатические документы тех лет. Подробности...
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«Медовый месяц» Европы с Байденом принесет пользу и России

Отношения Германии и США при Трампе резко испортились, теперь их ожидает подъем Maurizio Gambarini/DPA/Global Look Press
В Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при президенте Байдене. Еврокомиссия ожидает, что после ухода Трампа политический союз западных стран укрепится для «противодействия России» и «продвижения демократии в мире». На практике это означает новые санкции, революции и конфликты, но некоторые проблемы нашей страны, наоборот, получат решение. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Роскомнадзор должен заняться «днищем» интернета

Александр Коц
Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды»
Омерзительный пласт современных соцмедиа с выродками, которые в прямом эфире утоляют какие-то средневековые запросы ментально маргинальной молодежи. Подробности...

В Европе не осталось ни идей, ни нефти

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Умер бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1926 – 2020). Он был последним главой Пятой республики, который не только хотел величия своей страны, но и имел возможности для того, чтобы достигать этой цели. Подробности...
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Блогеры поклоняются богу по имени Всемогущий Хайп

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
Когда девушка умерла, блогер втащил ее в дом – в прямом эфире. В прямом эфире приехала скорая. «Че, правда, мертвая? Че, правда, умерла?» – не переставал спрашивать блогер и рисоваться в стриме, когда у него на диване рядом лежало тело закоченевшей девушки. Подробности...
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Запад «продал и предал» Грузию

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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

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Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Дегтярев посетил медучреждения Хабаровска, где лечат коронавирусных пациентов

    3 декабря 2020, 17:35

    Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил несколько медицинских учреждений Хабаровска, в том числе КГБУЗ «Краевой диагностический центр» и родильный дом №2, где развернут коечный фонд для лечения больных коронавирусом.

    Глава региона подчеркнул, что в сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации врачи и медработники находятся в авангарде, принимая на себя всю тяжесть борьбы с инфекцией, передает «Комсомольская правда».

    «Сложившаяся ситуация показала и обществу, и государству, что отношение к врачам надо менять. Весь медперсонал работает в крайне напряженной ситуации, и мы должны им обеспечить нормальные условия. Касается это и стимулирующих выплат, и создания достойных условий труда. Медицинские работники – настоящие герои», – сказал Дегтярев.

    Благодаря грамотно выстроенной работе в родильном доме №2 с персоналом получилось преодолеть кризис. Как подчеркнул главврач учреждения Дмитрий Ежов, сейчас проблем в коллективе нет. «Люди работают, приняли на себя эту тяжелую ношу борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Очень надеемся на скорейшее окончание пандемии и на возврат в ряды родовспомогательных учреждений. Уволились у нас только две медсестры, но они готовы вернуться, когда возобновится прежний формат работы», – сказал он.

    По словам Ежова, стационар обеспечен всем необходимым. Завершается монтаж дополнительного оборудования для проведения кислородной терапии.

    В «Краевом диагностическом центре» Михаил Дегтярев познакомился с механизмом обеспечения лекарственными препаратами амбулаторных больных коронавирусом. После прохождения СКТ-диагностики здесь применяют экспресс-тесты, приобретенные за счет средств регионального резервного фонда. В случае если пациент не нуждается в госпитализации, ему выдается комплект лекарственных препаратов для амбулаторного лечения. На эти цели Хабаровский край получил из федерального бюджета 49,5 млн рублей.

    Вместе с тем были выявлены некоторые сложности. Так, по словам главного врача КГБУЗ «Краевой диагностический центр» Андрея Субботина, поликлинике не хватает автомобилей для выездов врачей на дом. По нормативу их должно быть 11, а в наличии только три. На время повышенной нагрузки, связанной с увеличением врачебных выездов на дом к пациентам, выручают автомобили, переданные из правительства края и мэрии Хабаровска.

    Мотивирующим стимулом для работы медперсонала являются дополнительные выплаты. Как подчеркнул врио губернатора, особенно важно, чтобы средства перечислялись своевременно. Необходимо, чтобы накладки, вроде технической ошибки, из-за которой в октябре возникли проблемы с перечислением стимулирующих выплат, больше не повторялись.

    «В ближайшие дни специалисты, контактирующие с «ковидными» больными, получат деньги. Также мы приложим все силы, чтобы медработники получили выплаты за ноябрь и декабрь накануне Нового года, а не ждали потом до января. И отдельно благодарим волонтеров, которые помогают в поликлиниках и стационарах. Это отважные и отзывчивые молодые ребята, которыми мы все гордимся», – указал Дегтярев.

    Он отметил, что все проблемы, с которыми сталкиваются и медработники, и их пациенты, «находятся под микроскопом», так что на нового руководителя краевого минздрава Юрия Бойченко ложится колоссальная ответственность. Поставлена серьезная задача не только преодолеть вызовы, связанные с пандемией COVID-19, но и перенастроить всю систему оказания медицинской помощи.

    Всего за минувшие сутки в России выявлено 28 145 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7750, Санкт-Петербурге – 3692, Московской области – 1193. Всего в стране выявлено 2 375 546 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. 


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