Москвичам пообещали «марсианскую» погоду

Холодная «марсианская» погода без снега и 14 градусов мороза ночью ожидается в Московском регионе на следующей неделе, днем температура опустится до минус 9, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С завтрашнего вечера и далее на погоду скажется усиление Сибирского антициклона, центр которого обосновался над Уралом, это крыло будет постепенно усиливаться, и с каждым днем количество облачности будет таять. Начиная с воскресенья будет солнечная погода, достаточно редкая для декабря, и начнутся сибирские морозы. Температура будет с каждым днем падать, и на следующей неделе температура упадет ночью до минус 9-14, днем минус 3-8. Впереди нас ждет преимущественно солнечная, с бешеным дефицитом осадков и умеренными морозами «марсианская" погода», – сообщил Тишковец, передает РИА «Новости».

Главный специалист московского «Метеобюро» Татьяна Позднякова отметила, что к следующим выходным температура может немного повыситься, так как влияние антициклона будет ослабевать, и может выпасть небольшой снежок, но тем не менее морозная погода сохранится практически всю следующую неделю.

«В Москве, предположительно, ночью минус 8-10, днем около минус 5 градусов. Ожидать, что у нас будет оттепель, ожидать, что температура повысится, не следует», – заключила синоптик.