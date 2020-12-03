Нарышкин рассказал, как Абель разгадал планы США по ядерной атаке на СССР

Советский разведчик Вильям Фишер (Рудольф Абель) добывал уникальные сведения в США, в том числе об атомной бомбардировке советских городов, сообщил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин на открытии посвященной разведчику выставки.

«Вековая история отечественной разведки написана несколькими поколениями сотрудников советской и российской разведки. Особое место среди них занимает фигура Вильяма Генриховича Фишера, выдающегося советского разведчика-нелегала. На его долю выпала тяжелейшая миссия – создавать и развивать разведывательную сеть, перед которой была поставлена задача добывания важнейшей стратегической, военно-стратегической, военно-политической информации о планах и замыслах США, об агрессивных планах в отношении Советского Союза, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. С этой задачей Вильям Фишер и его коллеги справились блестяще», – заявил Нарышкин, передает ТАСС.

Выставка проходит в доме РИО, она носит название «Я уверен, что рано или поздно мы будем вместе...». Письма советского разведчика Фишера из американской тюрьмы». Посетители могут увидеть письма, личные вещи, документы, живописные и графические работы и фотографии шпиона.

Нарышкин напомнил, что в 1957 году Фишера арестовали в результате предательства. Суд над ним был одним из самых громких эпизодов холодной войны. «Фишер вступил в этот своеобразный бой в одиночку и вышел из этого поединка непобежденным, сохранив при этом офицерскую честь, защитив интересы нашей страны», – сказал Нарышкин.

Из тюрьмы в США Фишер написал порядка 50 писем родным и близким. Эти письма также представлены на выставке. «Все эти письма наполнены чувством патриотизма и долга перед своим Отечеством и уверенности в победе того дела, которому он отдал всю свою жизнь», – отметил Нарышкин.

Глава РИО добавил, что СССР предпринимал активные попытки для возвращения разведчика, это удалось сделать в 1962 году в результате обмена на пилота-разведчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса, чей самолет сбили над Уралом.

«Фишер, находясь в американской тюрьме, взял имя своего боевого товарища, тоже разведчика, к тому времени ушедшего из жизни. Под этим именем он и вошел в разведку – именем Рудольфа Абеля. До конца своих дней Рудольф Абель служил Отечеству, служил разведке, воспитывал молодых сотрудников, привлекался в качестве эксперта, а в свободное время рисовал, писал картины. Такую любовь к искусству он сохранил до конца своих дней. На выставке, которую мы сегодня открываем, представлены работы из его коллекции», – напомнил Нарышкин.

Напомним, ранее была раскрыта цель секретного визита разведчика Рудольфа Абеля в Миасс.