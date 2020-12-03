Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 3 декабря 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

В четверг синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в четверг утром столбики термометров в Москве покажут 6 градусов ниже ноля. К обеду температура воздуха в столице поднимется до минус 5 градусов. К вечеру потеплеет до минус 4 градусов, ожидается небольшой снег. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

