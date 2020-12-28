Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций растет по индексу Мосбиржи и показывает более сильную положительную динамику по индексу РТС на фоне укрепления рубля к доллару.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 понедельника рос на 0,38% – до 3258,63 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,6%, до 1386,67 пункта, передает РИА «Новости».

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,37% – до 51,15 доллара за баррель.