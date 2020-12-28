Россия выполнила планы по экспорту вооружений за год

Россия в 2020 году выполнила все обязательства по поставкам на экспорт военной техники и вооружения, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Выполнили все свои обязательства по заключенным контрактам», – приводит РИА «Новости» слова Борисова в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что работа по формированию пакета новых контрактов продолжается. «Он у нас постоянно в пределах 45-55 млрд рублей, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов», – отметил вице-премьер.

Ранее в Минобороны сказали, когда мировой рынок вооружения вернется к докризисным темпам роста.

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