Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за аномально холодной погоды в период с 29 декабря по 2 января, сообщает Примгидромет.

«В связи с вторжением арктической холодной воздушной массы на территорию Приморского края в период 29 декабря 2020 – 2 января 2021 года местами в центральных, западных и южных районах ожидается период аномально холодной погоды, когда среднесуточные температуры воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы для этого времени года», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 29 декабря в горных районах ожидаются крепкие морозы до минус 38 градусов, передает РИА «Новости».

Этой зимой в разных регионах России уже наблюдались аномальные морозы. Из-за низких температур занятия в школах отменяли в Воркуте, Нижневартовске, нескольких муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа, Якутии. Аномальные морозы еще ожидаются в Поволжье и в Республике Коми, передает ТАСС.

Тем временем россиянам рассказали о погоде в новогоднюю ночь. Так, активное взаимодействие антициклона и циклона над столичным регионом в новогоднюю ночь приведет к установлению большого «температурного градиента» на европейской части России: к западу от Москвы будет тепло, а восточнее – холодно.