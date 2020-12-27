В России решили ввести в школах новую должность с доплатой в 15 тыс. рублей

В российских школах будет введена должность советника директора по воспитательной работе. Ежемесячно советники будут получать доплаты в размере 15 тыс. рублей, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

«С 1 марта 2021 года в десяти пилотных регионах будут введены новые должности – советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой в 15 тыс. рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», – цитирует министра «Российская газета».

Как отметил Кравцов, в каждом регионе оклады учителей удалось привести к средней региональной заработной плате. По его словам, сейчас существуют проблемы в распределении фонда оплаты труда на местах, и Минпросвещения разрабатывает предложения по установлению единых требований к оплате труда учителей. «Цель нашей работы – каждый педагог должен знать не только уровень своего дохода, но и из чего он состоит, какие у него надбавки, и все это должно быть максимально прозрачно», – подчеркнул он.

С сентября классные руководители могут получать двойную выплату за классное руководство, которая составляет 5 тыс. рублей, если руководят двумя и более классами.