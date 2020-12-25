Новым главой партии Саакашвили стал организатор антироссийских акций

Организатор антироссийских акций в Тбилиси летом прошлого года Никанор Мелия стал новым председателем партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Голосование проводилось в электронном режиме, Мелия опередил другого кандидата – бывшего лидера Аджарии Левана Варшаломидзе.

На днях пост главы партии покинул экс-министр иностранных дел Григол Вашадзе, который заявил о разногласиях с «одиозными фигурами» в движении.

27 декабря форум партии оформит вступление нового председателя в должность. Мелия считается одним из самых радикальных политиков Грузии. Он регулярно проводит акции протеста и конфликтует со стражами порядка.

Сам Саакашвили скрывается от грузинского правосудия на Украине, он заочно осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы.

Напомним, массовые антироссийские протесты в Грузии вспыхнули в 2019 году после инцидента с российским депутатом Сергеем Гавриловым. Грузинская оппозиция оказалась недовольна тем, что 20 июня во время сессии МАП в Тбилиси Гаврилов на правах президента этой организации занял кресло главы парламента Грузии. В России подчеркивали, что кресло было предложено Гаврилову организаторами визита, а в Грузии позднее утверждали, что все якобы произошло «спонтанно».

Здание парламента Грузии заняли радикалы, которые облили Гаврилова водой и пытались отнять у депутата Госдумы документы. Эти события привели к обострению отношений России и Грузии. Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиасообщения между странами.