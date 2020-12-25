В России объяснили согласие Джонсона отступиться от политики «жесткого» Брексита Россия положительно оценила сделку ЕС и Британии 25 декабря 2020, 01:57 Текст: Антон Антонов

Москва приветствует достижение соглашения между Брюсселем и Лондоном о партнерстве и свободной торговле после Brexit, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. Как пояснил Грушко, Россия «положительно к этому относится», так как «одним потрясением в международных отношениях стало меньше», передает РИА «Новости». Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг официально объявили о достижении сделки, которая включает свободную торговлю, безвизовое перемещение и «сбалансированный» доступ к морским ресурсам. Сообщалось, что британским властям пришлось пойти на компромисс с ЕС из-за давления профсоюзов.

