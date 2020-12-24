Захарова выбрала главные слова 2020 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что главными в 2020 году для нее стали слова «вызов», «вывоз», «воля» и «любовь».

Все эти слова вышли на первый план, когда началась масштабная кампания по возвращению россиян из других стран в связи с ситуацией с коронавирусом. «Слово «вызов» точно. Его же можно, мне кажется, трансформировать и в «вывоз», – заявила официальный представитель МИДа.

Также она отметила важность слова «воля», так как оно подразумевает «и силу, и способность, и, наверное, даже долю сомнения». По совам Захаровой, «воля – это то, что можно в себе изыскать, а можно и не найти». Но центральным понятием, как считает Захарова, стала «любовь», ведь «может быть и воля, может быть и вызов с такой задачей глобальной, а без любви ничего не получается», передает ТАСС.