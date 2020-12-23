Москву предупредили о «непредсказуемом» циклоне «Грета» Синоптики рассказали о погоде в столице 23 декабря 2020, 06:41 Текст: Антон Антонов

Облачная погода, местами небольшой снег, гололедица ожидаются в Москве, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит три-пять градусов мороза. В ночь на четверг она может опуститься до минус девяти градусов. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 23 декабря объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба. В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус восьми – минус трех градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 12 градусов, передает ТАСС.

