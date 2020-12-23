Twitter решил передать Байдену аккаунт президента США без подписчиков

Подписчики аккаунта президента США в Twitter не перейдут к новому главе государства вместе с самим аккаунтом, как это было в 2016 году, сообщил представитель Джозефа Байдена по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти.

По словам Флаэрти, Twitter сообщил администрации Байдена, что той «придется начать с нуля». Такое же решение принято в отношении аккаунта Белого дома. Сейчас на Twitter главы государства подписаны более 33 млн человек, на Twitter Белого дома – 26 млн. Действующий президент Дональд Трамп обычно публикует свои заявления в личной учетной записи. У него 88,5 млн подписчиков, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, Трамп обвинил Twitter в том, что компания вмешивается в американские президентские выборы, так как на некоторых его записях появились отметки о недостоверной информации. В декабре компания подтвердила, что «по недосмотру» отключила ряд функций для записей президента США, которые посчитала недостоверными.

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