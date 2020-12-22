ЕР назвала добровольцев в регионах источником многих социальных инициатив партии

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22 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:08  |  vz.ru
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Британия испортила рублю конец года

На курс рубля повлияла вероятность нового локдауна в Европе Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Предпоследний понедельник года стал неприятным днем для российской валюты. Казалось, что рубль сломает предновогоднюю традицию и сможет укрепиться к концу года. Ситуация так и развивалась, пока не вмешался неожиданный фактор в виде нового «черного лебедя». Подробности...
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«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

«Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон кадр из видео
«Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол». Подробности...
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Как Суворов толкнул Османскую империю в пропасть

Неприступную крепость Измаил Суворову удалось взять всего за несколько часов Черединцев Валентин/
Фотохроника ТАСС
Ровно 230 лет назад, 22 декабря 1790 года, русская армия под командованием генерала Суворова штурмом взяла крепость Измаил. Взятие Измаила стало тем грузом, что склонил чашу весов в пользу мира, который в ходе той затяжной войны так ждала Россия. И условия которого в итоге сделали Россию хозяином Крыма и Северного Причерноморья. Подробности...
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США лишают российский ВПК иностранных комплектующих и клиентов

Попавший под санкции самарский РКЦ «Прогресс» вот уже 10 лет доставляет американских астронавтов на МКС Михаил Метцель/ТАСС
Минторг США ввел новые санкции против российских Минобороны, СВР и более чем 40 компаний военного-промышленного комплекса. Под ограничения попали и научно-исследовательские организации. По мнению экспертов, тем самым Вашингтон демонстрирует нарастающую неспособность конкурировать с Москвой на равных и лишает себя возможности взаимовыгодного сотрудничества по целому ряду направлений. Насколько такие санкции опасны для самой России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Весь мир – погорелый театр

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди в Европе реально сходят с ума от бесконечных запретов и разрушения их бизнесов. Они не видят больше перспектив жить и выходят в окно. Кто ответит за это? Да никто. Все будет списано на пандемию. Подробности...
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Быть угнетенным выгодно, но опасно

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
В американском Портленде славян – выходцев из бывшего СССР – официально исключили из белой расы и признали цветными. Вы будете смеяться, но в сложившейся идеологической атмосфере это проявление дружелюбия и даже отчасти здравого смысла. Подробности...
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Самое идиотское шоу этого года устроил английский премьер

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Каждый раз думаешь, что ничего абсурднее и глупее учудить не смогут. Но каждый раз открываются бездны. Еще весной говорил, что англичане борются с эпидемией в стиле шоу Бенни Хилла, но с «новым штаммом» они подняли свое героическое сопротивление до лучших историй Монти Пайтона. Подробности...
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Зачем в США признали славян «цветными»

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Обсуждение: 69 комментариев

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

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В Кремле украсили главную новогоднюю елку страны

В Москве украсили главную новогоднюю ель страны, установленную на Соборной площади Кремля. 96-летняя ель из-под Наро-Фоминска была выбрана из 50 претенденток по 19 подмосковным лесничествам. Главным мотивом декора стала сказка «Морозко»
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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Обсуждение: 6 комментариев

Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    ЕР назвала добровольцев в регионах источником многих социальных инициатив партии

    22 декабря 2020, 18:24

    Текст: Ксения Панькова

    Активисты волонтерских центров и региональных отделений «Единой России» – авторы многих инициатив, в том числе законодательных, которые партия реализовала в 2020 году, заявил секретарь генсовета Андрей Турчак.

    Он также напомнил, что ряд таких инициатив был озвучен во время Социального онлайн-форума «Единой России», который прошел 14 декабря с участием Владимира Путина, сообщила пресс-служба партии.

    «В частности, мы предложили сохранить пенсию по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы. Сейчас, устраиваясь на временную работу, подростки автоматически теряют социальную выплату. Это очевидная несправедливость и ее надо устранить», – сказал Турчак в ходе брифинга по итогам работы фракции в Госдуме.

    Он сообщил, что сейчас «Единая Россия» прорабатывает еще одну инициативу, которую волонтеры озвучили на форуме – это повышение единовременного пособия беременным женщинам. Сейчас оно едва превышает 600 рублей.

    «Кроме того, мы предложили стимулировать работодателей к трудоустройству граждан, потерявших работу во время пандемии. Можно было бы подумать о компенсации им части расходов при найме таких сотрудников», – сказал он.

    Турчак напомнил, что «Единая Россия» совместно с Правительством с самого начала пандемии оперативно разрабатывала законопроекты, которые во многом защитили людей от ее последствий. Одной из главных задач стала материальная поддержка граждан. По инициативе партии в два раза увеличили пособия по уходу за ребенком до полутора лет – до 6 тыс. 752 рублей. Проще стал и сам порядок оформления социальных выплат, появилась возможность получать их в беззаявительном порядке. Выплаты медикам, работающим в красной зоне, освободили от НДФЛ. Также люди, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, получили право на кредитные каникулы.

    Чтобы не допустить взрывного роста цен на лекарства, «Единая Россия» законодательно ограничила предельно допустимые розничные цены на препараты и медицинские изделия. Кроме того, стало возможно покупать их онлайн. При этом в партии настояли на ужесточении ответственности за контрафакт, чтобы тем самым гарантировать качество лекарств.

    Магистральным для «Единой России» в этом году стал вопрос защиты трудовых прав граждан. Чаще всего, обращаясь в приемные партии или к депутатам, люди сообщали об их нарушении — работодатели отправляли сотрудников в неоплачиваемый отпуск или переводили на дистанционный режим со снижением зарплаты. Как результат – по инициативе «Единой России» приняты изменения в Трудовой кодекс, защитившие права работников «на удалекне». С 1 января 2021 года они вступят в силу. Однако трудовое законодательство и дальше будут совершенствовать. В ближайшее время «Единая Россия» завершит подготовку законопроекта о занятости.

    «Одна из основных целей – чтобы соискатель мог получить большинство услуг, связанных с поиском работы, в цифровом формате. Рассчитываем внести документ в январе и принять уже в весеннюю сессию 2021 года», – сообщил Турчак.

    В осеннюю сессию Госдума приняла еще ряд законопроектов «Единой России», направленных на социальную поддержку граждан. В частности, по инициативе партии продлили автоматическое начисление выплат на детей до трех лет до 1 марта 2021 года. Также принят закон, по которому молодые мамы, находящиеся в декрете, смогут повышать свою квалификацию и получать дополнительное образование, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а не только по месту регистрации. Кроме того, парламент поддержал закон, который позволит людям с инвалидностью получать средства реабилитации по месту пребывания – то есть в любом населенном пункте.

    Особенно важной в условиях пандемии стала работа над бюджетом. «Единая Россия» включилась в нее совместно с правительством. Документ получился социально ориентированным. Партии удалось отстоять финансирование приоритетных направлений, отметил руководитель фракции партии в Госдуме Сергей Неверов, также принявший участие в брифинге. Помимо того, что в бюджете заложено исполнение всех социальных обязательств в полном объеме, в нем предусмотрены средства на реализацию нацпроектов, инициированных президентом.

    «При принятии бюджета в третьем чтении мы отметили, что такие вопросы, как устойчивое развитие сельских территорий, благоустройство городской среды, обновление городского пассажирского транспорта и строительство больниц, в том числе инфекционных, не должны отодвигаться. Необходимые коррективы по увеличению финансирования этих направлений могут быть внесены уже в первом квартале 2021 года, исходя из дополнительных доходов, которые, мы уверены, получит бюджет», – сказал Неверов.

    Увеличена поддержка регионов – на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов будет ежегодно направляться более 700 млрд рублей. Кроме того, депутаты «Единой России» подготовили поправки, реализация которых в общей сложности потребует дополнительно 30 млрд рублей. Они направлены на повышение качества жизни людей – как в городах, так и на селе.

    Пандемия не остановила работу «Единой России» по востребованным у людей вопросам. В частности, принят законопроект партии о продлении «дачной амнистии» еще на пять лет – она подразумевает возможность регистрировать дачные постройки по упрощенной процедуре. Кроме того, Госдума поддержала поправки, которые дадут возможность Фонду содействия реформированию ЖКХ привлекать заемные средства, чтобы ускорить в регионах расселение людей из аварийного жилья. 

    Еще на двух законодательных инициативах, внесенных в 2020 году, «Единая Россия» сосредоточится уже в весеннюю сессию. Во-первых, это законопроект о беззаявительном порядке получения страховой и социальной пенсии по инвалидности. Предполагается, что получателям выплат не нужно будет ходить в госучреждения, проходить различные процедуры для начисления пенсий и решения других вопросов. Пенсионный фонд будет их автоматически назначать и индексировать. Во-вторых, законопроект о «гаражной амнистии» – он даст возможность быстро и просто оформить гаражи и участки под ними в собственность. Новыми правилами смогут воспользоваться более 3,5 млн россиян.

    Также «Единая Россия» готовит к внесению в Госдуму законопроект о защите минимального дохода граждан от взысканий. Кроме того, депутаты займутся вопросами совершенствования рынка лекарств.

    «Мы уже не раз говорили об этом законопроекте, он направлен, в первую очередь, на защиту прав и интересов наших граждан, предупреждение и недопущение монополизации розничной торговли лекарствами, создание здоровых условий конкуренции на фармрынке», – отметил Неверов.


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