Госдума приняла закон о конфиденциальности данных о силовиках и военных

Государственная дума в третьем чтении закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.

Авторами инициативы стали депутаты Василий Пискарев и Дмитрий Савельев, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Изменения вносятся в Закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». Авторы отмечают, что по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, уточняют депутаты, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.

«В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства», – уточняется в документе.

В пресс-службе отметили, что также проектом предлагается внести уточнения в федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» и ввести запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку, которая запрещает финансировать публичные мероприятия незарегистрированным общественным объединениям и физическим лицам, выполняющим функции иностранного агента.