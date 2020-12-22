Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior стали 168 школьников

Победителями второго сезона Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior стали 168 учеников 5-7 классов. По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, в этом году было получено 28 тыс. 732 заявки, а победителями соревнований стали 43 команды.

«Они представляют 39 российских регионов. Это чуть больше, чем годом ранее, когда в победители вышли ребята из 32 российских регионов. Наибольшее количество победителей – в Московской области (16), Санкт-Петербурге (14), Свердловской области (11), Республике Саха (Якутия) (10) и Ставропольском крае (10)», – рассказал Комиссаров.

Олимпиада проводится совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ), «Платформой НТИ» и Агентством стратегических инициатив при поддержке Министерства просвещения.



Участники второго сезона состязались по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, технологии для космоса, технологии для мира роботов, технологии для среды обитания и технологии для человека. Задания подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего. Финалы олимпиады проходили с 22 ноября по 22 декабря в формате онлайн – всего состоялось девять соревнований в каждом федеральном округе и в Москве.



«Финалисты показали высокий уровень мотивации и отличную работоспособность. Конечно, есть пространство для наращивания компетенций, но уровень участников олимпиады радует: мы видим на соревнованиях школьников с исследовательским мышлением, алгоритмическим мышлением. Каждый финалист на своем опыте убедился, что современные технологии – это красиво и сложно, но при этом достижимо. Космические ракеты, коптеры, искусственный интеллект, человеко-машинные интерфейсы, компьютерное зрение, виртуальная и дополненная реальность – все это реально освоить, реально стать настоящим профессионалом и работать на прогресс», – подчеркнул лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Второй сезон олимпиады оказался не менее успешным, чем пилотный 2019 год, отметила председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты, директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко. Популярность инженерных соревнований, по ее словам, «привела не только к 20%-ному росту числа зарегистрированных участников, но и к снижению порога входа в технологическую олимпиаду».

«Сегодня среди школьников очевиден запрос на практическую работу с современными технологиями. Мы даем им такую возможность, и от этого выигрывают все: школьники, которые получают новый уникальный опыт, вузы, получающие мотивированных абитуриентов, компании, куда приходят молодые специалисты с опытом решения актуальных технологических задач», – отметила Кравченко.



В дальнейшем участники Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior смогут присоединиться и к другим проектам президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Кружкового движения: проектным школам, хакатонам, инженерным конкурсам и пр. В планах на 2021 год у организаторов соревнований – усилить систему подготовки школьников, увеличить количество площадок для работы с юниорами в регионах и проработать гибридный вариант проведения олимпиады, совмещающий онлайн- и офлайн-форматы. Олимпиада реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».