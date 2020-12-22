Мэра Рио-де-Жанейро арестовали по делу о коррупции

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Марселу Кривелла был арестован по делу о коррупции.

Как сообщил телеканал «Глобу», в рамках того же расследования были заключены под стражу еще как минимум два человека, передает ТАСС.

Речь идет о предпринимателе Рафаэле Алвесе и бывшем следователе Фернанду Морайсе.

Кривелла занимает пост градоначальника с января 2017 года. В ноябре он проиграл второй тур муниципальных выборов, на которых пытался добиться переизбрания.