Установлены личности издевавшихся над лисой в Якутии мужчин

Госинспекторы установили личности двоих якутян, издевавшихся над лисой, сообщила пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Инцидент произошел в Сунтарском районе Якутии. В ходе оперативной проверки по факту размещенного в соцсетях видео госинспекторы минэкологии Якутии установили причастных лиц, передает РИА «Новости» .

Полицейские с экологами начали готовить документы для того, чтобы привлечь их к ответственности.

«В их действиях усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, а также признаки преступления, предусмотренного ст. 245 (жестокое обращение с животным) УК РФ. Расследование данного правонарушения продолжается», – добавили в ведомстве.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором двое мужчин добывают животное недопустимым способом. На кадрах мужчина пинает животное и душит в снегу, у лисы сильно повреждена лапа, она не может убежать.

В июле на побережье Каспия близ казахстанского города Актау отдыхающие избили камнями и палками тюленя, подплывшего близко к берегу. Дальнейшая судьба животного неизвестна. Живодеров разыскивает полиция.