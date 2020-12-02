В Кремле ответили на вопрос о встречах Путина с Кудриным и Матвиенко Песков: Путин не принимал решения возглавить список ЕР на выборах в Думу 2 декабря 2020, 12:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин не принимал решения возглавить список «Единой России» на думских выборах, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Каких-либо решений президент не принимал, поэтому не было никаких решений», – сказал он, передает РИА «Новости». Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщил, что Путин якобы может возглавить списки «Единой России» на выборах в Госдуму в 2021 году. Отмечалось, что в последний раз такое происходило на выборах в нижнюю палату парламента в 2007 году.

