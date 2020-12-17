В МВД Чечни подтвердили ликвидацию двух напавших на полицейских

Двое жителей Чеченской Республики были нейтрализованы после нападения на полицейских, попытавшихся остановить их автомобиль. Они подорвали самодельное взрывное устройство, правоохранители не пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Сегодня ночью сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Курчалоевскому району в ходе проведения профилактических мероприятий попытались остановить автомобиль «Лада», однако законные требования правоохранителей водителем транспортного средства выполнены не были. Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы. Сотрудники полиции не пострадали», – передает ТАСС сообщение МВД.

В полиции уточнили, что нападение было совершено жителями села Цоци-Юрт Курчалоевского района и села Октябрьское Шалинского района Чеченской Республики.

Ранее в понедельник сообщалось, что двое неизвестных совершили нападение на пост ДПС в Курчалоевском районе Чечни, ответным огнем они были ликвидированы.