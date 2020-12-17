Росатом возглавил Национальный рейтинг прозрачности закупок

Госкорпорация «Росатом» заняла первое место среди корпоративных заказчиков в исследовании российского рынка государственных и корпоративных закупок «Национальный рейтинг прозрачности закупок».

Награду за «Гарантированную прозрачность» вручили директору по закупкам, материально-техническому обеспечению (МТО) и управлению качеством Росатома Роману Зимонасу.

В связи с эпидемиологической обстановкой подведение итогов проекта состоялось в формате онлайн-конференции. В рамках расчета рейтинга система закупок 67 государственных корпоративных заказчиков оценивалась по 20 критериям.

По результатам сравнительного анализа показателей всех претендентов в этой категории, Росатом набрал 4532 балла, опередив ближайшего конкурента на 193 балла. Также госкорпорация вошла в число лидеров по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП), продемонстрировав наибольшие показатели экономии при проведении закупок с участием субъектов МСП.

«Лидирующая позиция госкорпорации в «Национальном рейтинге прозрачности закупок» – дополнительное подтверждение правильности того пути, который был выбран для достижения стратегических целей Росатома. Одна из них – «Снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов». Именно в ее рамках идет развитие всей системы закупок атомной отрасли. Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей методологической и нормативной базой, чтобы сделать закупки еще более открытыми, конкурентными и доступными для широкого круга поставщиков», – заявил Зимонас.

Росатом становился лидером «Национального рейтинга прозрачности закупок» в 2019, 2018, 2017 и 2016 годах. Госкорпорация занимает лидирующие позиции в профессиональных рейтингах, поскольку ее закупочная система признана экспертным сообществом самой прозрачной и открытой, отметили в Росатоме. Обеспечивая высокий уровень конкурентности проводимых закупок, госкорпорация обеспечивает максимально эффективное расходование средств.

Независимый аналитический проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» – это сопоставительный анализ крупнейших государственных и корпоративных структур, который проводится с целью оценки текущего уровня прозрачности и эффективности систем закупок участников национального рынка. Рейтинг составляется ежегодно, начиная с 2006 года. В исследовании принимают участие крупнейшие государственные и частные компании, органы исполнительной власти, субъекты России, муниципальные образования, унитарные предприятия.