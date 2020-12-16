Колокольню старинного храма сожгли в Нижегородской области

Колокольню старинной церкви сожгли в селе Нижегородской области по согласованию с церковными и государственными властями из-за аварийного состояния, сообщила пресс-служба Лысковской епархии.

В соцсетях ранее было опубликовано видео горящей колокольни. Уничтожение колокольни вызвало возмущение местных жителей и пользователей сети, передает РИА «Новости».

«В селе Окишино Лысковского района находилась колокольня в аварийном состоянии, которую было решено ликвидировать по решению собрания жителей села. Ветхая деревянная колокольня представляла опасность для местных жителей, в особенности детей, которые нередко ее посещали. В связи с трудным финансовым положением было принято решение сжигать разобранную колокольню на месте», – сообщила епархия.

Отмечается, что все действия были согласованы с церковными и государственными властями, а также пожарным надзором. В епархии уточнили, что снесенная колокольня никогда не являлась памятником архитектуры, на месте сожженной ветхой колокольни намерены построить новый храм.

Пресс-секретарь Лысковской епархии Роман Киянов рассказал изданию «Подъем», что деревянная колокольня в селе Окишино давно пришла в аварийное состояние и представляла опасность, а средств на ее восстановление не было.

«Сожжение не является кощунством. По древнему христианскому обычаю все святыни подлежат сожжению как самому действенному способу, чтобы они не попирались. Мы сжигаем даже святые тайны причастия: тело и кровь христову, если они обронятся на пол. Это выжигается все огнем. Это считается лучшим способом уберечь святыню от осквернения. Тут просто имеет место непонимание сути происходящего. Выжигание самый действенный и необходимый способ», – объяснил Киянов.