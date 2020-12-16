Названы известны самые угоняемые автомобили в России

Вкусы угонщиков автомобилей этой осенью не изменились: модели корейских и японских брендов Kia, Hyundai и Toyota по-прежнему занимают первые строчки у большинства страховщиков, свидетельствует опрос.

В частности, это отметили в «РЕСО-Гарантии», «Страховом доме ВСК» и МАКС. Toyota и Kia также фигурируют у «Согласия». Кроме того, страховщики выделили среди угоняемых премиальную японскую марку Lexus и еще одного «японца» – Mitsubishi, передает РИА «Новости».

Однако в наблюдениях страховщиков есть и неожиданности. Так, например, если в «Страховом доме ВСК» одной из самых угоняемых моделей осени назвали Toyota Camry, то в МАКС с удивлением зафиксировали, что угоны этих седанов за последние три месяца обнулились. Нулевые показатели МАКС отметил и по кроссоверам Hyundai Tucson, которые тоже были популярны у злоумышленников.

«Важно отметить, что в России по каско застрахованы порядка четырех миллионов автомобилей, включая грузовые. По данным ГИБДД, в год около 20 тысяч автомобилей угоняются, а согласно статистике Банка России, страховщики ежегодно выплачивают компенсации по угону примерно шесть с половиной тысяч автомобилей», – прокомментировал директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Андрей Ковалев.

Напомним, в сентябре эксперты компании «АльфаСтрахование» отчитались, что чаще всего в России угоняют автомобили марки Toyota.

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