Минсельхоз предложил увеличить квоту на турецкие томаты

Министерство сельского хозяйства предложило увеличить квоту на ввоз томатов из Турции. Проектом приказа предлагается повысить квоту с 200 тыс. тонн до 250 тыс. продукции.

Ведомство внесло предложение «во избежание прекращения поставок томатов из Турецкой Республики на территорию России», сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что на сегодняшний день в Россию из Турции было ввезено 190 тыс. 734 тонны томатов при установленном разрешенном объеме в 200 тыс.

Ранее Минсельхоз сообщил, что не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке в связи с введением запрета на поставку этой продукции из ряда стран, поскольку необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств.

Напомним, с 10 декабря Россельхознадзор запретил импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана из-за случаев выявления вредителей в продукции. Также с 14 декабря были запрещены поставки помидоров и перца из Армавирской области Армении в связи с распространением вируса мозаики пепино.

Во вторник Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию томатов с одного предприятия Азербайджана. Кроме того, рассматривается вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам республики.