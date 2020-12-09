Минсельхоз оценил вероятность дефицита томатов на российском рынке

Минсельхоз России не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке в связи с введением запрета на поставку этой продукции из ряда стран, поскольку необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств, сообщили в пресс-службе министерства.

«Минсельхоз не ожидает дефицита томатов на внутреннем рынке. Урожай овощей в 2020 г. по планам превысит 14 млн т. При этом в зимних теплицах ожидается абсолютный рекорд – 1,3 млн т. Необходимые объемы импорта могут быть обеспечены за счет поставок из других государств», – сказал официальный представитель министерства, передает ТАСС.

В Минсельхозе отметили, что в последние годы наблюдается устойчивое снижение импорта помидоров в Россию. Так, в 2018 году он составлял 578 тыс. т, в 2019 году – 558,8 тыс. т, за третий квартала 2020 года – 394,6 тыс. т, что на 8,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. «Ценовая динамика на овощную продукцию в настоящее время соответствует сезонному тренду», – добавили в министерстве.

В свою очередь президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников считает, что цены на помидоры в России не вырастут из-за запрета на их ввоз из Армении и Азербайджана.

По его словам, с российского рынка исчезнет лишь категория дешевых томатов, которая отличалась также низким качеством и представляла угрозу для здоровья потребителей. При этом цены на качественные овощи останутся на прежнем уровне. Кроме того, запрет станет стимулом для развития российского производства томата, считает эксперт. Ведь ранее порядка 45% потребляемых томатов завозилось в Россию из других стран, в том числе из Азербайджана, Турции и Китая.

«В сложившихся условиях мы сможем значительно увеличить показатели по импортозамещению томата. Во-первых, теперь мы сможем предложить справедливую и доступную цену для потребителя. А во-вторых, российские производители смогут выстроить эффективные бизнес-модели. В результате в 2021 году мы сможем значительно поднять показатели по импортозамещению томата и приблизиться к показателям по импортозамещению огурца, которые в этом году достигли 95%», – сказал эксперт.

По его мнению, решение Россельхознадзора позволит защитить здоровье граждан, ведь продукция средней и низкой ценовой категорий, которая поставлялась из других стран, зачастую действительно производилась с использованием устаревших технологий и с применением химических средств защиты от вредителей. Ситников также подчеркнул, что запрет позволит производить на территории России более экологически безопасную продукцию.

Напомним, Россия ограничила ввоз томатов и перцев из Турции. С 28 октября введен запрет на ввоз помидоров и перцев из Брестской области Белоруссии. Также Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Гомельской, Гродненской и Минской областей Белоруссии. С 10 декабря Россельхознадзор запрещает импорт в Россию яблок и томатов из Азербайджана. Кроме того, запрещен ввоз томатов из ряда регионов Узбекистана, Армении.