Назван процент имеющих антитела к COVID-19 россиян

По состоянию на декабрь антитела к коронавирусу есть у 30% россиян, которые проживают на территориях, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, сообщили в пресс-службе ФМБА.

«Многопараметрический математический анализ результатов исследований показал, что в июне 2020 года приблизительно 13-13,5% жителей страны имели антитела класса IgG к вирусу SARS-CoV-2, данный показатель в октябре 2020 года составил 17% и в декабре текущего года достигает не менее 30% от населения страны», – приводит РИА «Новости» сообщение.

При этом анализ данных, как уточнили в пресс-службе, показывает, что у переболевших COVID-19 бессимптомно постепенно снижается индекс антител в течение пяти месяцев после болезни.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около половины москвичей имеют иммунитет к коронавирусу.