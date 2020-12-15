Назван процент имеющих антитела к COVID-19 россиян

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15 декабря, вторник | Последнее обновление — 20:08 | vz.ru
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Какие меры остановят рост цен на продукты
На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году
Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну
Новая ссора США и Китая вспыхнула из-за трех женщин
За смерть в прямом эфире могут ответить зрители
У русского и западного патриотизма разная сила
Герман Садулаев, писатель, публицист
Нелепо, когда современные российские сверхпатриоты калькируют англосаксонский патриотизм. Думая, что для обоснования российского патриотизма достаточно перевести в гугле англосаксонские девизы. Заменить в нужных местах «Америку» на «Россию» – и готово. Подробности...
Русские напали, Google, Amazon, Facebook защитили
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Цифровые транснациональные корпорации настроены в отношении Москвы очень решительно. Они съели Трампа и теперь идут за нами. Чего, несомненно, следовало ожидать. И это всё, что нужно знать о первом сроке Байдена. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Или ты каешься, или ты враг
Алексей Алешковский, сценарист
Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия. Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или они его не видят, ищут врагов друг в друге. Подробности...
Грузия хочет рулить всем Кавказом
Обсуждение: 13 комментариев
Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями
На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателямиПодробности...
Умер Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбищеПодробности...
Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом
Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами ТурцииПодробности...
12:13
Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми
Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.Подробности...
19:06
собственная новость
Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд
Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.Подробности...
18:00
В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол
В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.Подробности...
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