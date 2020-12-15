Песков отменил брифинги со СМИ из-за пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие дни не будет проводить брифинги для журналистов из-за подготовки к большой пресс-конференции Владимира Путина 17 декабря.

Брифинги проходят ежедневно по будням в формате конференц-коллов, передает РИА «Новости».

«Готовимся к пресс-конференции», – сказал Песков, комментируя временную отмену брифингов.

Напомним, итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли. В то же время журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки.

Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоится по новым правилам: в частности, журналистов в Центре международной торговли рассадят с учетом санитарных требований, а также запретят им проносить в зал большие плакаты.