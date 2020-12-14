Нефть подорожала на оптимизме по спросу и вакцине от COVID Росавиация захотела дополнительно поддержать авиакомпании 14 декабря 2020, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Росавиация намерена в 2021 году разработать дополнительные меры поддержки авиакомпаний, сообщил замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров. Он подчеркнул, что результаты деятельности предприятий отрасли постоянно анализируются специалистами ведомства, передает ТАСС. «В начале 2021 года Росавиацией будут разработаны предложения по дополнительным мерам поддержки предприятий воздушного транспорта», – говорится в сообщении. Ранее Росавиация выдала российским авиакомпаниям допуски на выполнение регулярных полетов по 169 международным маршрутам, более 20 допусков выдано авиакомпаниям для выполнения чартерных полетов.

