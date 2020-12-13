Работодатели заявили о намерении повысить зарплаты сотрудникам

Более трети российских компаний планируют поднять заплату своим сотрудникам в следующем году, свидетельствует опрос сервиса Работа.ру.

По данным исследования, повысить зарплаты в 2021 году планируют 32% российских работодателей. Еще 35% респондентов отметили, что в наступающем году намерены расширять штат. Столько же представителей бизнеса заявили о планах открыть новые направления деятельности, передает РИА «Новости».

Также обучение сотрудников планируют 23% участников опроса, увеличение бюджета на рекламу и маркетинг – 19% . Помимо этого, 15% работодателей введут новую систему премирования сотрудников, а 9% – расширят список нематериальных бонусов, следует из отчета.

В октябре сервис Работа.ру сообщал, что самой высокооплачиваемой профессий на удаленке в России является программист-аналитик 1С, работодатели готовы платить до 270 тыс. рублей в месяц.