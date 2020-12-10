Россияне в 2020 году стали реже разводиться

Число разводов в октябре сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1.7%, свидетельствуют данные Росстата.

По сравнению с сентябрем 2020 года, число разводов сократилось с 63 тыс. 443 до 57 тыс. 159 случаев.

Наибольшее снижение показали Еврейская АО (число разводов сократилось на 39,7% с 68 до 41), Севастополь (на 30,5% с 246 до 146), Чукотский АО (на 27,6% с 29 до 21), Ненецкий АО (число на 26,3% с 19 до 14).

Лидером по снижению числа разводов в абсолютных цифрах стала Москва – сокращение составило 679 разводов (с 4437 в октябре 2019 года до 3758 в октябре 2020 года). На втором месте – Красноярский край, где число разводов сократилось на 165 случаев, на третьем месте Нижегородская область, там число разводов сократилось на 153.

Между тем, больше разводов было зафиксировано в 37 регионах. Наибольшая динамика в Чеченской Республике – 33,9% (количество разводов увеличилось с 115 в октябре 2019 года до 154 в октябре 2020 года), в Дагестане – прирост числа разводов на 28,6% и в Северной Осетии – 21,2%.

В абсолютных значениях максимальный рост числа разводов по сравнению октябрем 2019 года показал Краснодарский край, где развелись 281 пара.

Наибольшее снижение числа разводов в октябре по сравнению с сентябрем показала Москва – с 5252 в сентябре до 3758 в октябре 2020 года. Однако в 21 регионе количество разводов в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года выросло. В наибольшей степени в Санкт-Петербурге – с 2477 разводов в сентябре до 2827 в октябре 2020 года.

Число браков в октябре сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1.9%. Однако в 32 регионах число браков в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло. Лучшую динамику показали: Чукотский АО (рост числа браков на 37%), еврейская АО (рост на 22,8%), Сахалинская область (рост на 20,1%), Владимирская и Калининградская области (рост на 18,2%).

В абсолютных величинах наибольший прирост браков в октябре по сравнению с октябрем 2019 года отмечено в Московской области – 491 случай (в октябре 2019 года заключено 4616 браков, в октябре 2020 года – 5107 браков).

Ранее в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020 сообщили, что в 2019 году россияне чаще регистрировали браки и реже разводились.