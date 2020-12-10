Путин попросил ФСБ найти захотевшую пообщаться с президентом жительницу Ставрополья

Президент России Владимир Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю жительницу Ставропольского края Наталью Донскову, которая выразила желание пообщаться с главой государства.

Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека рассказала Владимиру Путину о том, что Наталья Ивановна Донскова в рамках акции «Елка желаний» загадала желание – поговорить с Путиным по телефону, передает РИА «Новости».

«Что касается вот этой женщины пожилой, которая бы хотела переговорить со мной, да ради бога, я с удовольствием с ней переговорю. Только телефон-то вы не оставляете. А то сказали, что приглашает в гости, сказали, что старушка будет очень рада, но адреса не оставляете. Телефончик дайте!», – сказал президент.

Однако, по словам Осокиной, контактов женщины у нее нет.

«Мы все ругаем-ругаем правоохранительную систему. Давайте попросим сделать что-то хорошее. Попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край, 97 лет... Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну», – попросил российский лидер.

Ранее ведущие руководители госкорпораций, директора крупных коммерческих брендов и звезды театра и кино в прямом эфире марафона «Мы вместе» сняли с новогодней елки заявки участников ежегодной всероссийской акции «Елка желаний».