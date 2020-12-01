Путин согласился включить проект «Амурский ГХК» в межправсоглашение с Китаем

Президент России Владимир Путин положительно отреагировал на просьбу основного акционера «Сибура» Леонида Михельсона о включении проекта строительства Амурского ГХК в межправительственное соглашение с Китаем.

«Ямал СПГ» – громадный российско-китайский проект, было подписано межправсоглашение и китайская сторона выражает пожелание на этот проект тоже рассмотреть подписание межправительственного соглашения на Амурский ГХК, это придало бы вес международный», – сказал Михельсон, обращаясь к российскому лидеру. На что Путин ответил: «Почему бы нет?», передает ТАСС.

«Сибур» ведет переговоры о финансировании строительства завода с большинством крупнейших российских и иностранных банков, включая китайские. Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в 10-11 млрд долларов. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода Газпрома, которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год. Завершение строительства и пусконаладочных работ запланировано на 2024-2025 гг. Партнером «Сибура» станет китайская Sinopec, доля которой в проекте составит 40%. Оставшаяся доля сохранится за «Сибуром».

Во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Тюменскую область, в город Тобольск, где провел совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли в режиме видеоконференции. В предыдущий раз Путин был в Тобольске в октябре 2013 года. Он проводил совещание по вопросам развития нефтехимии.