Армянский политолог: Алиев позволяет себе шутки, так как выиграл войну в Карабахе

Предложение Ильхама Алиева отдать Марсель армянам, потому, что их там много – это «попытка сравнить несравнимое», заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян. Так он прокомментировал инициативу президента Азербайджана о создании Марсельской армянской республики. Но главе государства не стоит высказываться таким образом, считает эксперт.

«Республика Арцах – исконно армянская земля, где веками жил наш народ», – говорит директор армянского исследовательского института «Политэкономия» Теванян. «В Марсель же много армян бежало после геноцида 1915 года, поэтому разница между этими регионами колоссальная. Думаю, что и Алиев понимает это отличие», – отметил политолог.

Напомним, армянская диаспора Марселя составляет около 10 процентов от 800-тысячного населения города.

«Подобные заявления лишь представляют Алиева как несостоявшегося юмориста. Он позволяет себе такие шутки, так как смог выиграть войну. Но как руководителю государства, ему, конечно, не стоит больше так высказываться», – уверен Теванян. Армянский политолог напомнил, что необходимость окончательного определения статуса Нагорного Карабаха была заложена в Мадридских принципах в 2009 году. «Азербайджанская сторона приняла их наравне с остальными странами-членами Минской группы ОБСЕ. Окончательное признание независимости Карабаха также должно решаться членами и сопредседателями Минской группы, а какими методами – это уже другой вопрос», – подчеркнул Теванян.

Напомним, в ответ на инициативу Сената Франции признать независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР), президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «отдайте город Марсель, измените его название, создайте им [армянам] там второе государство».«Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит»,– сказал Алиев в обращении к народу.

Ранее сообщалось, что из-за скандальной инициативы Сената Франции посол этой страны в Баку Захари Гросс был вызван в МИД Азербайджана

Впрочем, реакция Ильхама Алиева вполне обоснована, считает политолог Сергей Марков. «Это был крайне недружественный шаг со стороны Франции в отношении Азербайджана. Поэтому понятно, что из Баку последовала такая жесткая критика», – заявил Марков. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права, территория Нагорного Карабаха является частью территории Азербайжана. Политолог убежден, что попытки автоматически связывать компактное проживание той или иной этнической группы в какой-то местности с правом на создание там независимого государства противоречат нормам международного права. «Это и подчеркнул Алиев своим заявлением», – отметил Марков.

«В советской Нагорно-Карабахской автономной области у армянской диаспоры было достаточно прав на культурную автономию. Имелись, помимо прочего, армянские школы, где преподавание велось на языке этого народа, при том что регион входил в состав Азербайджанской ССР», – напомнил политолог. «В Марселе выходцы из армянской диаспоры имеют всю полноту политических прав, наравне с другими французами. Правда там у армян нет госфинансирования своих школ и собственных органов самоуправления, как в советском Нагором Карабахе. Так, что марсельские армяне, с точки зрения принципов ООН, имеют больше прав на самоопределение, чем армяне НКР», – резюмировал Марков.



Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.