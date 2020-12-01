Армянский политолог: Алиев позволяет себе шутки, так как выиграл войну в Карабахе

Взгляд
1 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 23:50  |  vz.ru
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Евросоюз выгоняет рыбаков из Прибалтики в Россию

Европа кинула латышских рыбаков без улова Тимур Субханкулов/ТАСС
Евросоюз забивает очередной гвоздь в крышку гроба прибалтийской рыбной промышленности. Страны Балтии еще не успели оправиться от запрета на экспорт шпрот в Россию, как по ним был нанесен новый удар – Брюссель запретил прибалтам вылов рыбы. Рыбацкие корабли пошли в металлолом, а морякам осталась только одна дорога – на Восток. Подробности...
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Санду решила всерьез поссориться с Россией

Майя Санду освоилась в роли нового президента и уже позволяет себе резкий тон в адрес России DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
Майя Санду призвала убрать российскую армию из Приднестровья, заменив ее на миротворцев из ОБСЕ. При этом свой первый визит она обещала нанести в Киев. В самом Приднестровье к такой риторике отнеслись с опаской. Там не исключают, что Санду попытается убедить Зеленского в выгодности территориальной рокировки – обменять Приднестровье на южную Бессарабию. Тогда Молдавии уже ничего не помешает войти наконец в состав Румынии. Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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Венгры научат Украину толерантности с помощью НАТО

Венгры Закарпатья стали заложниками культурной политики Украины Bogdan Cristel/Reuters
СБУ провела обыски в офисах венгерских общественных организаций Закарпатской области, подозревая их в деятельности, подрывающей суверенитет Украины. Глава МИД Венгрии в свою очередь назвал действия киевских властей «неприемлемыми», «антивенгерскими» – и намерен обжаловать их в НАТО. Почему Украина продолжает оказывать давление на венгерское меньшинство и как эта политика отразится на отношениях Киева с Западом? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ненавидеть и остро переживать свою праведность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чтобы прославлять Сталина как того, кто «принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой», надо искренне верить, что все достижения дореволюционной России в области культуры, науки и технологий не поднимались выше сохи. Подробности...
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"Новостные перекусы" ведут к ожирению головного мозга

Александр Малькевич
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Человечество сегодня (и давно) тонет в море информации – и примерно на 95% она совершенно бессмысленна. Некоторые тешат себя иллюзией, что доступность информации различного рода делает нас более развитыми. Но обилие источников не говорит об их достоверности. Подробности...
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12-летнего Колю сделали невольным бойцом за толерантность

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
В благотворительной среде сложился общественный договор, при котором каждому отведено свое место. Инвалидам – в больницах, хосписах и домах, максимум парках с доступной средой. Здоровой части общества – место доброго помощника, жертвователя, чьи вливания облегчают жизнь людей на том берегу. И эти берега не должны смыкаться. Подробности...
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Украинцы прозрели

Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

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Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Армянский политолог: Алиев позволяет себе шутки, так как выиграл войну в Карабахе

       1 декабря 2020, 23:10
    Фото: Martin Dr.Schulte-Kellinghaus/Image
    Broker/Global Look Press
    Текст: Ирина Яровая

    Предложение Ильхама Алиева отдать Марсель армянам, потому, что их там много – это «попытка сравнить несравнимое», заявил газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян. Так он прокомментировал инициативу президента Азербайджана о создании Марсельской армянской республики. Но главе государства не стоит высказываться таким образом, считает эксперт.

    «Республика Арцах – исконно армянская земля, где веками жил наш народ», – говорит директор армянского исследовательского института «Политэкономия» Теванян. «В Марсель же много армян бежало после геноцида 1915 года, поэтому разница между этими регионами колоссальная. Думаю, что и Алиев понимает это отличие», – отметил политолог.

    Напомним, армянская диаспора Марселя составляет около 10 процентов от 800-тысячного населения города.

    «Подобные заявления лишь представляют Алиева как несостоявшегося юмориста. Он позволяет себе такие шутки, так как смог выиграть войну. Но как руководителю государства, ему, конечно, не стоит больше так высказываться», – уверен Теванян. Армянский политолог напомнил, что необходимость окончательного определения статуса Нагорного Карабаха была заложена в Мадридских принципах в 2009 году. «Азербайджанская сторона приняла их наравне с остальными странами-членами Минской группы ОБСЕ. Окончательное признание независимости Карабаха также должно решаться членами и сопредседателями Минской группы, а какими методами – это уже другой вопрос», – подчеркнул Теванян.

    Напомним, в ответ на инициативу Сената Франции признать независимость Нагорно-Карабахской республики (НКР), президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «отдайте город Марсель, измените его название, создайте им [армянам] там второе государство».«Расположенные в тысячах километров отсюда страны сегодня принимают законы, парламенты обсуждают этот вопрос. Какое отношение имеет парламент Франции к нашему вопросу? Сколько лет Франция является сопредседателем Минской группы? Она хоть что-то сделала? А теперь, после того, как вопрос решился, посмотрите, что происходит»,– сказал Алиев в обращении к народу.

    Ранее сообщалось, что из-за скандальной инициативы Сената Франции посол этой страны в Баку Захари Гросс был вызван в МИД Азербайджана

    Впрочем, реакция Ильхама Алиева вполне обоснована, считает политолог Сергей Марков. «Это был крайне недружественный шаг со стороны Франции в отношении Азербайджана. Поэтому понятно, что из Баку последовала такая жесткая критика», – заявил Марков. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права, территория Нагорного Карабаха является частью территории Азербайжана. Политолог убежден, что попытки автоматически связывать компактное проживание той или иной этнической группы в какой-то местности с правом на создание там независимого государства противоречат нормам международного права. «Это и подчеркнул Алиев своим заявлением», – отметил Марков.

    «В советской Нагорно-Карабахской автономной области у армянской диаспоры было достаточно прав на культурную автономию. Имелись, помимо прочего, армянские школы, где преподавание велось на языке этого народа, при том что регион входил в состав Азербайджанской ССР», – напомнил политолог. «В Марселе выходцы из армянской диаспоры имеют всю полноту политических прав, наравне с другими французами. Правда там у армян нет госфинансирования своих школ и собственных органов самоуправления, как в советском Нагором Карабахе. Так, что марсельские армяне, с точки зрения принципов ООН, имеют больше прав на самоопределение, чем армяне НКР», – резюмировал Марков.

    Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши.  


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