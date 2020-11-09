В РАН оценили связь дефицита витамина D с тяжестью COVID-19

Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов оценил данные ученых о связи дефицита витамина D с тяжестью COVID-19.

Он отметил, что питание влияет на способность человека бороться с вирусами. По его словам, недостаток витаминов в еде приводит к ухудшению работы пищеварительной, энергетической и многих других систем организма. В таком случае он будет плохо справляться с инфекциями и их последствиями.

«Нехватка незаменимых аминокислот, солей ряда металлов (цинк, магний, калий, кальций и так далее), ДНК и РНК, витаминов приводит к тому, что организм работает ненормально. Когда он работает ненормально, тогда и течение всех заболеваний будет тяжелее, чем в случае сбалансированного питания», – сказал Нетесов в комментарии Ura.ru.

Ранее британские врачи выяснили, что дефицит витамина D может стать причиной более тяжелого течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).