В России предложили запретить микрофинансовые организации

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о запрете микрофинансовых организаций (МФО).

МФО – кредиторы, которые выдают небольшие суммы физическим лицам на короткие сроки. Процент обычно большой и начисляется за каждый день пользования.

«Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян», – передает РИА «Новости» слова лидера фракции Сергея Миронова.

По данным Миронова, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами – за год доля просроченной задолженности увеличилась на десять процентов.

«Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Еще в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 млрд рублей, или треть от объема займов. Как говорится, <...> почувствуйте разницу», – сообщил лидер думских эсеров.

Он утверждает, что долги россиян растут с весны, так как из-за пандемии многие потеряли работу.

«К огромному сожалению, у многих людей просто не было иного выхода, как пойти в МФО. Им же детей кормить, деньги быстро кончились, а ростовщики на таких трудностях с удовольствием наживаются», – заметил Миронов.

Он добавил, что готов к тому, что у инициативы будет много противников, ведь «на кону большие деньги».

Напомним, в апреле Миронов сообщил, что председатель Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает дальнейшее ужесточение контроля за микрофинансовыми и коллекторскими организациями, но выступает против их запрета.