Китай приостановил въезд из России по визам и виду на жительство

В связи с ситуацией с коронавирусом въезд в Китай из России по визам и виду на жительство временно приостанавливается, сообщило китайское посольство.

Посольство объявило, что въезд приостановлен для «лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи». Китайские дипмиссии прекратят «выдавать «заявления о состоянии здоровья» вышеупомянутым лицам». Китай подчеркнул, что принятые меры носят временный характер и вызваны эпидемической обстановкой. Пекин намерен «своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления» в «соответствии с эпидемической ситуацией», передает ТАСС.

При этом запрет на въезд не коснется тех, у кого имеются дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. Как сообщает китайская сторона, при необходимости срочно поехать в Китай можно подать заявления на получение виз в посольство. Въезд в Китай по визам, выданным после 3 ноября, разрешен.

Напомним, в ближайшие месяцы Китай не планирует пускать иностранных туристов и возобновлять групповые турпоездки. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн заявил газете ВЗГЛЯД, что в Китае и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости.