Стали известны даты и формат финала конкурса IT-специалистов «Цифровой прорыв»

Финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 27 по 29 ноября, за призовой фонд 22,5 млн рублей будут бороться ведущие IT-специалисты со всей страны – 350 команд.

В рамках масштабного онлайн-хакатона участникам предстоит решить 15 кейсов от крупнейших государственных структур и корпораций. Победители в каждой из категорий попадут на Гранд-финал в Москве 7-8 декабря, где смогут представить финальные питчи своих разработок и заключить контракт о пилотировании и внедрении своего проекта или получить предложение о трудоустройстве от ведущих работодателей страны, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Среди финалистов – участники, вошедшие в шорт-листы полуфинальных хакатонов регионального этапа проекта и победители онлайн-чемпионата «Цифрового прорыва» по анализу данных и машинному обучению. Успешно пройти конкурсные испытания финалистам помогут более 100 трекеров и 300 IT и бизнес-экспертов.

В рамках финала командам предстоит выбрать и решить один из 15 кейсов – создать IT-решения с применением анализа больших данных, машинного обучения, искусственного интеллекта, интернета вещей и других актуальных технологий.

Среди постановщиков задач – госкорпорация «Росатом», ПАО Сбербанк, ПАО «Россети», Mail.ru Group, АО «Почта России» и другие крупнейшие корпорации, а также федеральные ведомства – в том числе ФАС, Минздрав и МВД.

«Решающее соревнование конкурса объединит 1 тыс. 600 IT-специалистов из более чем 70 регионов России. Наша цель – сделать так, чтобы идеи и решения, которые рождаются в рамках «Цифрового прорыва», доходили до реализации, поэтому в этом году мы проводим итоговое мероприятие в новом формате. В декабре лучшие IT-команды страны окажутся за одним столом переговоров с ведущими экспертами и топ-менеджерами корпораций и ведомств и откроют для себя новые возможности – получить предложение о работе или договориться о пилотировании своей идеи», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам соревнования будут выбраны 45 лучших команд. В эксклюзивной атмосфере пройдут финальные питчи созданных цифровых продуктов перед топ-менеджерами крупнейших корпораций и руководителями ведомств, переговоры о дальнейшем сотрудничестве и награждение победителей денежными призами и подарками от партнеров. Также в рамках Гранд-финала состоится стратегически-управленческая игра, которая поможет сформировать цифровые команды для дальнейшего взаимодействия с региональными властями.

«Финалисты «Цифрового прорыва» – это не просто сильные специалисты. Это настоящие профессионалы, чьи компетенции и навыки командной работы подтверждают уровень решений, представленных на отборочных соревнованиях. Поэтому для решающего хакатона мы подготовили самые сложные кейсы за всю историю проекта. Уверен, мы увидим захватывающую борьбу, а представленные технологии перерастут в реальные продукты и бизнесы», – прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.