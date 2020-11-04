Нурмагомедова предложили наградить званием Героя России

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров обратился к президенту Владимиру Путину с предложением присвоить звание Героя России чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

«Сегодня я обратился к президенту России с инициативой присвоения Хабибу Нурмагомедову звания Героя Российской Федерации. На мой взгляд, Хабиб в своём еще молодом возрасте уже вписал свое имя в историю страны, причем не только своими спортивными достижениями. В наше непростое время, когда уровень нравственности среди молодежи стремительно падает, он своим примером показывает, что любой мальчишка, если будет усердно заниматься и тренироваться, может достичь невероятных высот. Кроме того, его отношение к семье и семейным ценностям заслуживает глубокого уважения и почитания. Считаю, что такие ребята, как Хабиб, являются достойным примером для подражания подрастающего поколения, ведь у каждого поколения должны быть свои кумиры», – написал депутат в Facebook, прикрепив к посту фотографию письма президенту.

В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и заявил о завершении карьеры. Таким образом, он остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, из них 13 – в UFC. Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что боец посвятил победу в бою своему отцу и тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.