Судебную систему России признали наиболее эффективной и экономной в Европе

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Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Секуляристы и исламисты – лучшие враги

Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...

Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...
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Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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    Судебную систему России признали наиболее эффективной и экономной в Европе

    4 ноября 2020, 11:41

    Текст: Наталья Ануфриева

    По результатам исследования Еврокомиссии российские суды продемонстрировали лучшие показатели в осуществлении оперативного правосудия в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве среди стран Совета Европы. Работа российской судебной системы является одновременно наиболее технологически развитой и наименее финансово затратной в сравнении с судами 47 западных государств.

    Европейская Комиссия по эффективности правосудия Совета Европы (СЕ) оценивает работу судебных систем европейских стран, а также государств, являющихся наблюдателями при СЕ каждые два года, передает РАПСИ.

    По итогам последних двух исследований первое место занимают российские суды. Актуальный оценочный доклад был опубликован Комиссией 22 октября этого года, по большинству показателей в нем деятельность судей в России оказалась эффективнее, чем у их коллег из 47 государств (45 государств-членов Совета Европы, кроме Лихтенштейна и Сан-Марино, и трех наблюдателей: Израиль, Марокко и Казахстан). 

    Такой важный показатель как средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров в России составляет 50 дней, что почти в пять раз превосходит среднеевропейское значение (233 дня). В Германии этот срок составляет 220 дней, во Франции – 420 дней, в Италии – 527 дней. 

    При этом аналогичный показатель в административном судопроизводстве России еще кардинально лучше – всего лишь 13 дней, что может претендовать на мировой рекорд. Это в 25 раз быстрее среднеевропейского уровня (323 дня). В Германии средний срок рассмотрения административного дела составляет 435 дней, во Франции – 285 дней, в Италии – 889 дней.

    При этом сравниваются системы одной правовой модели – романо-германской семьи, то есть такое выдающееся различие в сроках судопроизводства объясняется именно профессионализмом и эффективностью работы судей, а не различиями в характере их деятельности. 

    «Еще одним подтверждением создания председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым в России образцово отлаженного механизма работы судебной системы является поддержание, по оценкам Европейской Комиссии, безупречного 100% показателя «скорости разрешения дел» (соотношение между количеством дел, поступивших в суды в течение года, и количеством дел, рассмотренных судами за этот год)», – указывает издание.

    Таким образом, количество ежегодно поступающих в суды дел соответствует количеству ежегодно рассматриваемых дел, что свидетельствует об отсутствии волокиты. Для сравнения скорость рассмотрения административных дел в Великобритании составляет 89%, в Люксембурге – 86%; в гражданском и экономическом судопроизводстве скорость рассмотрения дел в Испании составляет 87%, в Греции – 86%, в Ирландии – 63%.

    Доклад Европейской Комиссии фактически утверждает российскую судебную систему в роли флагмана и ориентира для устройства работы судов практически всех стран континентальной Европы. Некоторые эксперты предполагают, что по окончанию периода ограничений в работе судов в связи пандемией коронавируса элементы судебной реформы в России, приведшей к столь выдающимся результатам, могут быть заимствованы рядом других государств для скорейшего восстановления эффективной работы их судов. 

    Кроме того, в этом году Европейская Комиссия впервые изучила эффективность применения судами современных технологий. По всем показателям Россия получила высокие оценки, которые значительно превышают среднеевропейские. Например, уровень применения цифровых технологий судами России при взаимодействии с участниками уголовного судопроизводства более чем в два раза выше среднеевропейского: 8,6 баллов против 4,1.

    Отмечается, что даже в период введения на территории России наиболее жестких ограничений, связанных с режимом самоизоляции с 19 марта по 11 мая, российские суды рассмотрели почти 3,5 миллиона дел и материалов, в электронном виде в суды поступило 360 тыс. процессуальных документов, более 13 тыс. дел рассмотрены судами с использованием системы видео-конференц-связи. Также пользователи интернета свыше 300 млн раз воспользовались ресурсом ГАС «Правосудие».

    Благодаря этому в России не был нарушен нормальный режим работы судов и за время изоляции не скопились огромные запасы нерассмотренных дел, как это произошло во многих европейских странах.  

    В части электронного взаимодействия с участниками судопроизводства России присвоена оценка в 9,09 балла (среднеевропейский показатель – 5,04 балла), в части использования цифровых технологий в распределении дел и организации работы судов – также 9,09 балла (среднеевропейский показатель – 7,11 балла), а в части применения современных технологий при подготовке судебных актов – 8,24 балла (среднеевропейский показатель – 6,15 баллов).

    Общая оценка применения цифровых технологий в российских судах составляет 8,81 балла. В Германии этот показатель составляет 8,3 балла, во Франции – 5,19 баллов, в Италии – 6,42 балла, в Швейцарии – 5,55.

    Во время периода самоизоляции российскими судами в Сети публиковались судебные акты, давались ответы на запросы заявителей, сторонам гарантировалось право осуществлять аудиофиксацию судебного разбирательства, для которой не требуется разрешения судьи, получать копии судебного решения, осуществлять с разрешения суда видеозапись судебного процесса. Все это позволило максимально сохранить гласность правосудия. 

    Таким образом, оценки европейских экспертов подтвердили актуальность разработанных в России задолго до пандемии технологических и цифровых решений.

    Помимо экстраординарной по среднеевропейским меркам эффективности другой отличительной чертой современной судебной системы России является ее экономичность ее функционирования. Если опыт цифровизации российских судов играет первостепенную роль в условиях пандемии, то экономическая оптимизация их работы становится еще более значимой в условиях международного экономического кризиса. 

    В России на одного человека приходятся 20,6 евро, выделенных на финансирование судов, при этом среднеевропейский показатель в два раза выше и составляет 40,79 евро на человека. В Польше этот показатель составляет 40,8 евро, во Франции – 49,9 евро, в Италии – 53,2 евро, в Швейцарии – 141 евро. 

    Сумма выплаченных судебных пошлин на одного человека в России составляет 3,4 евро. Среднеевропейский показатель более чем в два раза выше и составляет 7,67 евро.

    В России гражданину необходимо выплатить в качестве государственной пошлины при обращении в суд с иском о взыскании долга в размере 3 тыс. евро порядка 75 евро. Аналогичный среднеевропейский показатель составил 154 евро, в частности, в Германии – 325 евро, в Швейцарии – 646 евро.

    Таким образом, функционирование российской судебной системы даже в самых больших объемах (российские суды, по оценкам Комиссии, на первом месте в Европе по интенсивности поступления в суды административных дел) требует абсолютно минимального уровня трат как рядовых граждан, так и из государственного бюджета. Этот факт оставляет большой запас прочности и пространство для дальнейшего роста и эволюционного развития судебной системы России, которая в настоящий момент является одним из главных предметов гордости нашей страны на международной арене. 

    «К сожалению, одной из причин такой экономичности судебной системы России является относительно низкий уровень зарплат. Средний годовой доход российских судей абсолютно совершенно несопоставим с зарплатами их западных коллег: 7 тыс. 411 евро при среднеевропейском показателе более, чем в три раза выше – 25 тыс. 135 евро. Во Франции эта сумма составляет 35 тыс. 763 евро, в Германии – 53 тыс. 688 евро, в Швейцарии – 71 тыс. 641 евро (почти в 100 раз выше, чем у россиян)», – отмечает издание.

    Результаты исследования позволяют заключить, что насколько российские судьи превосходят западных коллег по степени нагрузки, скорости и эффективности работы, уровню овладения новейшими электронными технологиями, примерно настолько же меньше денег тратится на оплату и организацию их работы. Такая предельная оптимизация деятельности судейского корпуса России в условиях финансового кризиса превращает его в образцовую модель для других стран и сфер деятельности. 

    Указывается, что процесс многолетней ускоренной реформы судебной системы при решительном обновлении принципов ее работы в прогрессивном ключе не оказало никакого негативного эффекта (даже промежуточного) на соблюдение всех высочайших правовых норм и гарантий, в т.ч. внутри судейского корпуса. 

    Так, Европейская Комиссия пришла к выводу о том, что процедуры отбора кандидатов на судейские должности, а также их профессиональное повышение в России соответствуют общеевропейским тенденциям.

    Отбор кандидатов на судейские должности в России осуществляется органом, включающим как судей, так и лиц ими не являющихся – аналогичные процедуры предусмотрены в 43 государствах, участвовавших в оценке. Этот же орган принимает решение о рекомендации судьи к повышению в должности, как и в 32 государствах, участвовавших в оценке.

    Критериями повышения судьи в должности являются судейский стаж и профессионализм (как и в 39 государствах, участвовавших в оценке), а также качество работы и данные, характеризующие личность судьи (как и в 30 государствах, участвовавших в оценке). 

    Ни по одному из оцененных Европейских Комиссией показателей российская судебная система не показала неудовлетворительного или среднего результата.


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