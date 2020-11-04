Судебную систему России признали наиболее эффективной и экономной в Европе

По результатам исследования Еврокомиссии российские суды продемонстрировали лучшие показатели в осуществлении оперативного правосудия в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве среди стран Совета Европы. Работа российской судебной системы является одновременно наиболее технологически развитой и наименее финансово затратной в сравнении с судами 47 западных государств.

Европейская Комиссия по эффективности правосудия Совета Европы (СЕ) оценивает работу судебных систем европейских стран, а также государств, являющихся наблюдателями при СЕ каждые два года, передает РАПСИ.

По итогам последних двух исследований первое место занимают российские суды. Актуальный оценочный доклад был опубликован Комиссией 22 октября этого года, по большинству показателей в нем деятельность судей в России оказалась эффективнее, чем у их коллег из 47 государств (45 государств-членов Совета Европы, кроме Лихтенштейна и Сан-Марино, и трех наблюдателей: Израиль, Марокко и Казахстан).

Такой важный показатель как средний срок рассмотрения гражданских дел и экономических споров в России составляет 50 дней, что почти в пять раз превосходит среднеевропейское значение (233 дня). В Германии этот срок составляет 220 дней, во Франции – 420 дней, в Италии – 527 дней.

При этом аналогичный показатель в административном судопроизводстве России еще кардинально лучше – всего лишь 13 дней, что может претендовать на мировой рекорд. Это в 25 раз быстрее среднеевропейского уровня (323 дня). В Германии средний срок рассмотрения административного дела составляет 435 дней, во Франции – 285 дней, в Италии – 889 дней.

При этом сравниваются системы одной правовой модели – романо-германской семьи, то есть такое выдающееся различие в сроках судопроизводства объясняется именно профессионализмом и эффективностью работы судей, а не различиями в характере их деятельности.

«Еще одним подтверждением создания председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым в России образцово отлаженного механизма работы судебной системы является поддержание, по оценкам Европейской Комиссии, безупречного 100% показателя «скорости разрешения дел» (соотношение между количеством дел, поступивших в суды в течение года, и количеством дел, рассмотренных судами за этот год)», – указывает издание.

Таким образом, количество ежегодно поступающих в суды дел соответствует количеству ежегодно рассматриваемых дел, что свидетельствует об отсутствии волокиты. Для сравнения скорость рассмотрения административных дел в Великобритании составляет 89%, в Люксембурге – 86%; в гражданском и экономическом судопроизводстве скорость рассмотрения дел в Испании составляет 87%, в Греции – 86%, в Ирландии – 63%.

Доклад Европейской Комиссии фактически утверждает российскую судебную систему в роли флагмана и ориентира для устройства работы судов практически всех стран континентальной Европы. Некоторые эксперты предполагают, что по окончанию периода ограничений в работе судов в связи пандемией коронавируса элементы судебной реформы в России, приведшей к столь выдающимся результатам, могут быть заимствованы рядом других государств для скорейшего восстановления эффективной работы их судов.

Кроме того, в этом году Европейская Комиссия впервые изучила эффективность применения судами современных технологий. По всем показателям Россия получила высокие оценки, которые значительно превышают среднеевропейские. Например, уровень применения цифровых технологий судами России при взаимодействии с участниками уголовного судопроизводства более чем в два раза выше среднеевропейского: 8,6 баллов против 4,1.

Отмечается, что даже в период введения на территории России наиболее жестких ограничений, связанных с режимом самоизоляции с 19 марта по 11 мая, российские суды рассмотрели почти 3,5 миллиона дел и материалов, в электронном виде в суды поступило 360 тыс. процессуальных документов, более 13 тыс. дел рассмотрены судами с использованием системы видео-конференц-связи. Также пользователи интернета свыше 300 млн раз воспользовались ресурсом ГАС «Правосудие».

Благодаря этому в России не был нарушен нормальный режим работы судов и за время изоляции не скопились огромные запасы нерассмотренных дел, как это произошло во многих европейских странах.

В части электронного взаимодействия с участниками судопроизводства России присвоена оценка в 9,09 балла (среднеевропейский показатель – 5,04 балла), в части использования цифровых технологий в распределении дел и организации работы судов – также 9,09 балла (среднеевропейский показатель – 7,11 балла), а в части применения современных технологий при подготовке судебных актов – 8,24 балла (среднеевропейский показатель – 6,15 баллов).

Общая оценка применения цифровых технологий в российских судах составляет 8,81 балла. В Германии этот показатель составляет 8,3 балла, во Франции – 5,19 баллов, в Италии – 6,42 балла, в Швейцарии – 5,55.

Во время периода самоизоляции российскими судами в Сети публиковались судебные акты, давались ответы на запросы заявителей, сторонам гарантировалось право осуществлять аудиофиксацию судебного разбирательства, для которой не требуется разрешения судьи, получать копии судебного решения, осуществлять с разрешения суда видеозапись судебного процесса. Все это позволило максимально сохранить гласность правосудия.

Таким образом, оценки европейских экспертов подтвердили актуальность разработанных в России задолго до пандемии технологических и цифровых решений.

Помимо экстраординарной по среднеевропейским меркам эффективности другой отличительной чертой современной судебной системы России является ее экономичность ее функционирования. Если опыт цифровизации российских судов играет первостепенную роль в условиях пандемии, то экономическая оптимизация их работы становится еще более значимой в условиях международного экономического кризиса.

В России на одного человека приходятся 20,6 евро, выделенных на финансирование судов, при этом среднеевропейский показатель в два раза выше и составляет 40,79 евро на человека. В Польше этот показатель составляет 40,8 евро, во Франции – 49,9 евро, в Италии – 53,2 евро, в Швейцарии – 141 евро.

Сумма выплаченных судебных пошлин на одного человека в России составляет 3,4 евро. Среднеевропейский показатель более чем в два раза выше и составляет 7,67 евро.

В России гражданину необходимо выплатить в качестве государственной пошлины при обращении в суд с иском о взыскании долга в размере 3 тыс. евро порядка 75 евро. Аналогичный среднеевропейский показатель составил 154 евро, в частности, в Германии – 325 евро, в Швейцарии – 646 евро.

Таким образом, функционирование российской судебной системы даже в самых больших объемах (российские суды, по оценкам Комиссии, на первом месте в Европе по интенсивности поступления в суды административных дел) требует абсолютно минимального уровня трат как рядовых граждан, так и из государственного бюджета. Этот факт оставляет большой запас прочности и пространство для дальнейшего роста и эволюционного развития судебной системы России, которая в настоящий момент является одним из главных предметов гордости нашей страны на международной арене.

«К сожалению, одной из причин такой экономичности судебной системы России является относительно низкий уровень зарплат. Средний годовой доход российских судей абсолютно совершенно несопоставим с зарплатами их западных коллег: 7 тыс. 411 евро при среднеевропейском показателе более, чем в три раза выше – 25 тыс. 135 евро. Во Франции эта сумма составляет 35 тыс. 763 евро, в Германии – 53 тыс. 688 евро, в Швейцарии – 71 тыс. 641 евро (почти в 100 раз выше, чем у россиян)», – отмечает издание.

Результаты исследования позволяют заключить, что насколько российские судьи превосходят западных коллег по степени нагрузки, скорости и эффективности работы, уровню овладения новейшими электронными технологиями, примерно настолько же меньше денег тратится на оплату и организацию их работы. Такая предельная оптимизация деятельности судейского корпуса России в условиях финансового кризиса превращает его в образцовую модель для других стран и сфер деятельности.

Указывается, что процесс многолетней ускоренной реформы судебной системы при решительном обновлении принципов ее работы в прогрессивном ключе не оказало никакого негативного эффекта (даже промежуточного) на соблюдение всех высочайших правовых норм и гарантий, в т.ч. внутри судейского корпуса.

Так, Европейская Комиссия пришла к выводу о том, что процедуры отбора кандидатов на судейские должности, а также их профессиональное повышение в России соответствуют общеевропейским тенденциям.

Отбор кандидатов на судейские должности в России осуществляется органом, включающим как судей, так и лиц ими не являющихся – аналогичные процедуры предусмотрены в 43 государствах, участвовавших в оценке. Этот же орган принимает решение о рекомендации судьи к повышению в должности, как и в 32 государствах, участвовавших в оценке.

Критериями повышения судьи в должности являются судейский стаж и профессионализм (как и в 39 государствах, участвовавших в оценке), а также качество работы и данные, характеризующие личность судьи (как и в 30 государствах, участвовавших в оценке).

Ни по одному из оцененных Европейских Комиссией показателей российская судебная система не показала неудовлетворительного или среднего результата.