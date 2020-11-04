Фотокорреспондента «Коммерсанта» избили в Москве

Фотокорреспондент газеты «Коммерсант» Анатолий Жданов был избит в Москве неизвестными при попытке сделать фото обменного пункта, сообщает издание.

Инцидент произошел 3 ноября. Жданов «получил редакционное задание снять витрины обменных пунктов с курсами валют», съемку он решил провести на Кутузовском проспекте, «где на него напали люди в форме ЧОПа», передает «Коммерсант».

Нападавшие потребовали от корреспондента показать фотографии, а после того, как тот отказался, начали его избивать.

Жданов смог вырваться и перебежать через многополосный Кутузовский проспект, преследователи не рискнули гнаться за ним.

Фотокорреспонденту удалось снять злоумышленников. После этого журналист обратился в «скорую» и полицию.

«Коммерсант» приводит заключение медиков, в соответствии с которым у Жданова «ушибы мягких тканей, рваная рана лица».

«Полиция рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. К расследованию инцидента готов подключиться Следственный комитет России, поскольку действия злоумышленников подпадают не только под санкции ст. 116 (побои), но и ст. 144 УК («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»). Отметим, что в доме №18 по Кутузовскому проспекту расположено не отделение банка, а некая операционная касса», – отметило издание.