Черчесов предостерег болельщиков от эйфории в преддверии ЧЕ

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов предостерег болельщиков от эйфории в преддверии Чемпионата Европы из-за предыдущего удачного выступления российских футболистов на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Забудьте об этой эйфории. Ее больше нет. С той эйфорией, которая окутала всех нас после первенства планеты, мы никогда не попали бы на чемпионат Европы», – передает РИА «Новости» слова Черчесова.

«У профессионального спорта нет слова вчера. Есть только сегодня и завтра. За то, что было, мы свое уже получили. Не открою истины, если скажу, что аппетит приходит во время еды. Впереди у нас новые турниры и сопряженная с подготовкой к ним большая работа», – добавил он.

Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии был перенесен на год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах по всей Европе. Российская сборная выступит в одной группе с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Россия может единолично провести чемпионат Европы по футболу – 2020, который был перенесен на лето 2021 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила французская газета Le Parisien. Источники издания утверждают: организатор Евро-2020 – Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) – «серьезно изучает российский сценарий».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что России предлагают сомнительный чемпионат по футболу.



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