России предлагают сомнительный чемпионат по футболу

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5 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 08:57  |  vz.ru
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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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Сладков против Чапаева: особенности национального примирения

Белого полковника Сладкова увековечили на улице, носящей имя его врага – Чапаева Юрий Васильев/ВЗГЛЯД, Фотохроники ТАСС
Незадолго до ноябрьских праздников – Дня народного единства и Дня согласия и примирения – в Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову. Он известен как один из командиров Лбищенского рейда белых, в результате которого погиб Василий Иванович Чапаев. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил неожиданные подробности биографии того, кто «победил» легендарного красного полководца. Подробности...
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У Трампа могут украсть победу на выборах

Расклад голосов по штатам почти копирует ситуацию 2016 года, но есть и важное отличие Keiko Hiromi/AFLO/
Global Look Press
Дональд Трамп остановился в двух шагах от победы и рискует зависнуть в таком положении на несколько суток. Судьбу всей Америки решают сейчас три штата, где итоги выборов подведут не сразу. Это дает основания подозревать местные власти в фальсификациях в пользу Байдена. Другим неприятным сюрпризом для действующего президента стала «подножка» от покойного сенатора Маккейна, известного своей русофобией. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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США будут на стороне мичиганских гопников

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Подробности...
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Секуляристы и исламисты – лучшие враги

Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...
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Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    России предлагают сомнительный чемпионат по футболу

    Летом 2018 года Россия устроила всему миру праздник спорта и дружбы    5 ноября 2020, 08:05
    Фото: Igor Kralj/PIXSELL/PA Images/ТАСС
    Текст: Ирина Яровая,
    Артур Приймак

    UEFA всерьез изучает вопрос о том, чтобы провести в России чемпионат Европы 2021 года по футболу, утверждает французская пресса. Подготовка к нему не займет много времени и не потребует денег – вся необходимая инфраструктура сохранилась с ЧМ-2018. Однако целесообразность проведения чемпионата в России вызывает вопросы из-за закрытых по причине пандемии границ.

    Россия может единолично провести чемпионат Европы по футболу – 2020, который был перенесен на лето 2021 года из-за распространения коронавируса. Об этом сообщила французская газета Le Parisien. Источники издания утверждают: организатор Евро-2020, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) «серьезно изучает российский сценарий».

    Напомним, что по замыслу UEFA главное футбольное событие континента должно было стать первым чемпионатом, матчи которого прошли бы не на территории одной страны либо двух граничащих друг с другом государств, а сразу в 12 странах. В частности, четыре игры предполагалось провести на стадионах Санкт-Петербурга. Но план матчей в дюжине стран оказался сорван из-за COVID-19, жалуется Le Parisien.  

    Источники газеты утверждают, что Россия в начале пандемии уже предлагала организаторам Еврокубка провести у себя турнир в изначально запланированные даты – с 12 июня по 12 июля 2020 года. Тогда представители Москвы, в частности, указывали на относительно низкий уровень заболеваемости COVID-19 в стране.

    Отметим, что пока идет лишь об утечке информации. UEFA на запрос Le Parisien ответила, что ожидает утверждения окончательных мер эпидемиологической безопасности в принимающих странах. Гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил РИА Новости, что ему ничего не известно о планах, описанных в Le Parisien. Напомним, что в марте Сорокин констатировал: задумываться о подаче заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в России можно не ранее чем через восемь лет.

    В том, что Евро-2020 может пройти в нашей стране, усомнился почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. «Я думаю, что это маловероятно, потому что в России каждый день по 18 тысяч новых заболевших. И ответственность Россия будет нести не только за свою команды, но и за остальных участников», – пояснил Колосков порталу «Спорт-экспресс».

    Но отметим, что в Союзе европейских футбольных ассоциаций ведут речь не о полной отмене чемпионата из-за коронавируса, но о возможности сокращения числа локаций, на которых будет проходить ЧЕ.  Как напоминает «Коммерсант», в октябре об этом заявил президент UEFA, представитель Словении Александер Чеферин. «Должен сказать, что вместо 12 стран мы можем провести турнир, например, в 11, или пяти, или даже в одной. В зависимости от того, какой будет ситуация», – отметил тогда Чеферин. Позиция Союза футбольных ассоциаций с этого момента не изменилась, подчеркнули в UEFA, чей комментарий цитировал портал Спорт-24.

    Таким образом, «российский сценарий», который упомянул Le Parisien, нельзя сбрасывать со счетов. Но возникает вопрос – успеет ли Россия в одиночку подготовиться к проведению крупнейшего футбольного мероприятия европейского континента.

    Бывший главный тренер сборной, а ныне депутат Госдумы, заслуженный тренер России Валерий Газзаев отвечает на этот вопрос утвердительно.

    «Пока нет оснований точно говорить о том, что чемпионат Европы пройдет в России или в какой-то другой стране, это можно только планировать. Но Россия готова к проведению этого состязания в 2021 году», – подчеркнул Газзаев в комментарии газете ВЗГЛЯД. «Два года назад мы провели блестящий Чемпионат мира, и вся инфраструктура, базы, гостиницы остались, – напомнил собеседник. – Поэтому Россия – идеальное место для проведения первенства Европы в следующем году».

    Депутат Газзаев не видит для России и финансовых проблем в организации чемпионата. «Единственная проблема – в том, насколько это позволит эпидемиологическая ситуация в мире. Слишком много факторов, которые не позволяют точно сказать, будет проведен чемпионат или нет – какие ограничения будут действовать к этому моменту, кто из команд-участниц сможет приехать», - рассуждает заслуженный тренер России.

    В целом, оптимистично настроен и член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. «Думаю, как вариант, UEFA рассматривает проведения чемпионата в одной стране, которой как раз может стать Россия. Тем более, что о своей готовности она уже заявляла», – сказал член исполкома РФС газете ВЗГЛЯД. По оценке Лебедева, располагая объектами и тренировочными базами, оставшимися от ЧМ-2018,

    Россия может за месяц подготовиться к приему Чемпионата Европы.

    Лебедев полагает, что свою лепту может внести то, что  «ситуация с пандемией коронавируса у нас в стране, хоть и чуть-чуть, но все-таки лучше, чем в странах Европы». «И весной мы легче преодолели первую волну, и сейчас у нас нет таких ограничений, что вводятся в Европе. В-третьих, у нас до сих пор болельщики, пусть и ограниченно, но ходят на футбольные матчи. А мы знаем, что многие европейские страны до сих пор проводят матчи без зрителей, даже в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы», – отметил парламентарий. Конечно, к лету следующего года все может измениться в ту или другую сторону, рассуждает депутат Лебедев. Но, уверен он, решение UEFA нужно принимать именно сейчас. Поэтому, по мнению собеседника, вариант с проведением Евро-2020 в России «вполне рассматривается».

    По словам депутата Госдумы Николая Валуева, разговоры о полном переносе Евро-2020 в России шли уже давно. «Нам таких соревнований в России не хватает. Люди соскучились по спорту, – сказал Валуев порталу «Спорт24». – Наверное, в период пандемии Европа опасается, что не сможет должную безопасность обеспечить, а Россия сможет. За это надо только порадоваться. Еще все помнят чемпионат мира в России».

    «Вопрос только заключается в целесообразности, потому что сейчас финансовая история везде непростая», – сказал газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Действительно, пандемия не лучшим образом сказалась на доходах европейских футбольных фанатов, которые готовы были приехать в другую страну и поддержать свои сборные на ЧЕ-2020.

    «Кроме того, из-за коронавируса между странами стоят санитарные кордоны, непонятно, когда возобновятся регулярные перелеты», – напомнил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, Евро-2020 в России будут поставлены закономерные медицинские, санитарные и бюрократические преграды. Следовательно, такого массового потока туристов, который был на ЧМ-2018, сейчас просто не будет, констатировал эксперт.

    Напомним, что в федеральной госпрограмме по подготовке к ЧМ-2018 была обозначена сумма 678 млрд рублей, общие расходы сверх этой суммы - около 900 млрд рублей. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР),  чемпионат принес России более 850 млрд рублей – таким образом, страна почти полностью перекрыла затраты на проведение мундиаля.

    «Рассчитывать даже на приблизительную окупаемость мероприятия, мягко говоря, сложно.

    Не будет туристов, болельщиков – не будет денег, – отметил Колташов. – ЧМ-2018 года окупился  не только от продажи билетов на стадион, но и от денег, которые приезжие болельщики потратили  в России  на свои жизненные и культурные нужды».

    Впрочем, с другой стороны, надо отметить, что меньшее число иностранных болельщиков – туристов, и меньшее количество наших фанатов на трибунах означает и меньшие расходы на обеспечение безопасности. В частности, не придется ставить большое количество рамок на стадионах, и стягивать дополнительные силы полиции. Но главное – в подготовке к гипотетическому ЧЕ-2021 в России не будет такой статьи расходов, как строительство новых и ремонт существующих спортивных объектов. Ведь, как уже было сказано выше, все уже готово с ЧМ-2018.

    В любом случае, если в России пройдет чемпионат Европы, то он вряд ли принесет такие доходы, как мундиаль двухлетней давности, полагает Колташов. Но, отмечает эксперт, в таких проектах, как прием мировых спортивных состязаний, есть две составляющие – окупаемость и престиж. «Чисто технически еврокубок в России провести возможно и реально, – уверен собеседник. – Это поднимет престиж России не только в спортивном плане». И в 2018 году на Россию оказывалось сильное политическое давление, напомнил Колташов. Но, как тогда признал журнал Forbes, мундиаль повысил привлекательность нашей страны для зарубежных инвесторов.

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