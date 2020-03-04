Россия задумалась о проведении чемпионата Европы по футболу

Гениректор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин считает, что задумываться о подаче заявки на проведение чемпионата Европы по футболу в России можно не ранее чем через восемь лет.

«Думаю, как минимум два чемпионата (Европы) придется пропустить. И вот после этого можно начать задумываться», – передает РИА «Новости» ответ Сорокина на вопрос, в какой перспективе можно было бы попытаться подать заявку на проведение в России чемпионата Европы.

Он рассказал также, что Кубок чемпионата Европы по футболу в рамках тура перед стартом ЕВРО-2020 30 апреля будет находиться в Москве, а в следующие три дня – в Санкт-Петербурге.

«Нам кажется очень позитивной наша договоренность с Москвой и с УЕФА о том, что Кубок на один день – 30 апреля – прибудет в Москву, а 1,2 и 3 мая он будет в Санкт-Петербурге. То есть у нас получается четыре дня. Все-таки столица тоже, наверное, будет рада прикоснуться к прекрасному», – рассказал Сорокин.

При этом он не сообщил, где в Москве планируется выставить трофей для зрителей.

«Пока мы окончательно не оформили все наши договоренности, не могу озвучить эту информацию. Но пара идей и шорт-лист у нас есть», – сообщил генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

При этом Сорокин добавил, что одним из мест, в которых в рамках тура Кубка чемпионата Европы по футболу будет выставлен трофей, может стать Мариинский театр.

«Последовательность движений Кубка в настоящее время находится в стадии проработки. Но с уверенностью можно сказать, что это знаковые места города. Точно это будет арена на Крестовском острове, стадион «Петровский», ведутся переговоры с Мариинкой. Когда мы дойдем до полной ясности с программой, разумеется, мы ее обнародуем. Это произойдет заранее. Сейчас же могу сказать так: это точно будут места, известные всем петербуржцам», – сказал Сорокин.

Он рассказал также, что последние домашние матчи «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги фактически будут являться тестовыми для стадиона на Крестовском острове перед чемпионатом Европы по футболу.

«Фактически, последние домашние игры «Зенита» в чемпионате России (будут тестовыми для стадиона перед ЕВРО-2020). Но, в принципе, и тот матч, который осенью прошлого года на этой арене провела сборная России против команды Бельгии, мы воспринимаем как тестовый. Там мы тоже освежили определенные знания, получили новые, посмотрели на нововведения, которыми характеризовался стадион за последнее время. Не скрою, что практики организации за последние два года существенно поменялись», – сказал Сорокин.

Соперниками «Зенита» в последних домашних матчах чемпионата России нынешнего сезона будут «Сочи» (27 тур) и «Оренбург» (29 тур).

«Когда мы говорим «тестировать», это более широкое понятие. Скорее, отрабатывать взаимодействие разных служб. Потому что все равно количество специалистов, разных служб во время матчей ЕВРО-2020 будет отличаться от их количества во время матчей «Зенита». Плюс появляется иностранный элемент, лингвистические вопросы и так далее. Практики совершенно разные», – добавил он.

Сорокин рассказал также, что Конюшенная и Дворцовая площади будут официальными фан-зонами во время чемпионата Европы по футболу.

«Их (фан-зон) точно будет две. Здесь уже нет никакой двусмысленности: Конюшенная и Дворцовая площади. Дворцовая площадь – начиная с четвертьфинала. Соответственно, то, что будет происходить на Конюшенной площади, будет называться «Футбольная деревня УЕФА», а то, что будет происходить на Дворцовой, будет называться «Зона публичного просмотра». Это разные направления», – сказал Сорокин.

«Кстати, такой опыт во время чемпионата Европы будет применяться впервые. Фактически в каждом городе (где будут проходить матчи ЕВРО-2020) будет по две зоны публичного просмотра», – добавил он.

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