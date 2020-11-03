Эксперты: Проведение Евро-2020 в России было бы хорошим решением

На данный момент в России значительно лучше ситуация с коронавирусом, чем в Европе, да и по большей части уже есть стадионы. Поэтому Союзу европейских футбольных ассоциаций (UEFA) следует задуматься о проведении чемпионат Европы по футболу в нашей стране, заявили газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Французская газета Le Parisien поделилась мнением, что отложенный на неопределенный срок Евро-2020, можно было бы провести исключительно на территории России. Издание утверждает, что летом страна уже предлагала устроить мероприятие в указанные даты, ссылаясь на низкий уровень заболеваемости COVID-19.

«Я считаю, что наша страна готова для приема любых международных соревнований, включая Олимпийские игры. Вопрос только заключается в целесообразности, потому что сейчас финансовая история везде непростая. Но мы готовы: у нас есть стадионы, радушная публика и великолепная оргвозможность. Поэтому, я тут нисколько не сомневаюсь. Если доверят – проведем», – считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), депутат Государственной Думы Игорь Лебедев уверен, что в случае, если же для проведения Евро-2020 будет выбрана Россия, то это не приведет к большим расходам.

«Перед UEFA сейчас стоит проблема – что делать с Чемпионатом Европы, потому что ситуация с пандемией коронавируса заставила перенести его на год вперед (на лето 2021 г.). Думаю, как вариант, UEFA рассматривает проведения чемпионата в одной стране, которой как раз может стать Россия. Тем более, что о своей готовности она уже заявляла», – говорит эксперт.

Во-первых, спортивная инфраструктура, связанная прежде всего со стадионами и тренировочными базами, осталась у России после проведения ЧМ-2018, продолжает собеседник. То есть теоретически, страна может все подготовить в течение месяца и провести соревнование любого уровня, вплоть до нового Чемпионата мира.

«Во-вторых, ситуация с пандемией коронавируса у нас в стране, хоть и чуть-чуть, но все-таки лучше, чем в странах Европы. И весной мы легче преодолели первую волну, и сейчас у нас нет таких ограничений, что вводятся в Европе. В-третьих, у нас до сих пор болельщики, пусть и ограниченно, но ходят на футбольные матчи. А мы знаем, что многие Европейские страны до сих пор проводят матчи без зрителей, даже в рамках Лиги чемпионов и Лиги Европы», – рассказывает Лебедев.

Конечно, к лету следующего года все может измениться в ту или другую сторону, рассуждает депутат, но решение UEFA нужно принимать именно сейчас. Поэтому вариант с проведением Евро-2020 в России вполне рассматривается.

«Думаю, для нашей страны это было бы очень хорошим решением, потому что экономически нам уже вкладывать деньги практически никуда не надо – у нас все готово, и страна получит прибыль в виде огромного количества болельщиков и туристов, которые приедут на футбол. Да и чисто политически есть плюсы, ведь любые спортивные соревнования так или иначе сближают страны и народы», – подчеркивает собеседник.

На фоне довольно непростых взаимоотношений между Россией и Западом, подобные соревнования международного уровня стали бы положительным фактором для сближения, заключил Лебедев.

В марте генеральный директор оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин сообщил, что о проведении чемпионата Европы по футболу Россия сможет задуматься не ранее, чем через 8 лет.